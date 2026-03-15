El carburante del poder de lo próximo

Vaya semanita. El fuerte encarecimiento de los combustibles en las últimas semanas, sin precedente desde la guerra de Ucrania, ha venido acompañado estos días de un nuevo carburante para la comarca. Sepides ha desatascado de manera definitiva los planes para Baterías con una consulta pública que permitirá evaluar, en primera instancia, posibles interesados para el suelo más estratégico que existe en Asturias en este momento. Será, no obstante, una oportunidad para poner sobre la mesa la manifestaciones de interés ya sabidas, y las que están por venir, pero todavía pendientes de la tramitación necesaria de urbanización y descontaminación de los terrenos. Por tanto, se impone la calma. Lo única novedad que traerá este mes de marzo será el de nuevos nombres en el interés por ese suelo, además de la cifra que estaría dispuesto a pagar el Puerto, un agente que cuenta, de momento, y en exclusiva, con el beneplácito de la Administración regional.

Más complicados de desbloquear se presentan otros proyectos de interés comarcal como la ronda del Puerto, que afecta también al municipio vecino de Castrillón o el plan de décadas para acabar con la barrera ferroviaria, al que se le ha adelantado otro gran proyecto de décadas, el albergue comarcal de animales, cuyas obras están ya, al fin, en marcha. El presidente de la Cámara de Comercio, en una entrevista en las páginas de este diario, sostiene que quizá Avilés no tiene la voz que le corresponde en los foros de decisión. Y no le falta razón, a la vista de las circunstancias.

Contundente y muy clara se escuchó esta semana, precisamente, en Avilés la voz de los alcaldes y alcaldesas de Asturias, en el encuentro organizado por LA NUEVA ESPAÑA, en el marco del Foro Municipalismo de Prensa Ibérica en el Centro Niemeyer, que vino a refrendar la que es una realidad en las administraciones locales en la pelea por lograr una mayor agilidad en atender a los problemas de los ciudadanos. Como "primera trinchera" donde se debaten esos asuntos, reclaman los concejos, tanto Avilés como el resto de la comarca y de Asturias, que se desarrolle un nuevo modelo de financiación, y que se redoblen las defensas de la cooperación intermunicipal. A escala más cercana hay una muy clara en la que parece haberse abierto una brecha sin posibilidad de retorno: la pelea por el futuro de la industria trasciende ya de la escala comarcal. Y se ha visto muy claro en los pretendientes por los suelos de Baterías.

Como en el caso de la escalada de precios de los carburantes, en la que España partía de precios más bajos que en el resto de la Unión Europea, con otros factores que han avivado ese fuego, como son la fiscalidad y la falta de competencia, a los ayuntamientos les sucede algo parecido, según se expuso en el III Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas de Asturias. Y si el progreso de un concejo redunda en el progreso de toda una comarca y de la región en su conjunto, es el momento, desde los poderes públicos, de avanzar en la colaboración permanente. La Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, trazó muy acertadamente el esquema de las primeras acciones para atajar la crisis que se barrunta a cuenta de la guerra entre Estados Unidos-Israel y el régimen iraní de los ayatolás. Lo primero, en el encarecimiento de los productos más básicos. A Avilés le tocará de cerca y, a Asturias en general, con un sector pesquero que ya ve insostenible la escalada de precios de los combustibles. Pero hay más. Otras prioridades que apuntan los alcaldes es la necesidad de desatascar la dependencia o ayudar desde la función pública a atender los problemas básicos de los ciudadanos, sin olvidar las políticas de atracción y retención de población joven.

En los otros nudos de incertidumbre, como el del PP de Gozón, donde esta semana los ediles no adscritos que abandonaron el grupo municipal, ya le dieron su voto al gobierno local, queda más camino por andar. En su caso, la reconstrucción total de un partido que había llegado a las pasadas elecciones con un abultado número de caras nuevas que ahora se han bajado del proyecto. Si el talento joven aporta frescura y nuevas ideas, los veteranos ofrecen estabilidad y conocimiento al negocio, sea del tipo que sea. No lo olviden. La convivencia del talento joven y senior potencia las habilidades de unos y otros. Volcar la balanza solo de un lado no hace sino desestabilizar los planes de futuro. Una gestión cuidadosa y estratégica de ambos también minimiza conflictos. A todas las escalas.