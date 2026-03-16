Dinero en mano

La primavera siempre llega con hojas nuevas, aroma de flores y mariposas de mil colores. Esas son sus credenciales y bien que lo celebramos. Pero esta que está por llegar se encontrará con la sorpresa de que tenemos otras preocupaciones y no estamos para sutilezas como que la tierra se vista de verde o el sol nos acaricie la piel. Ahora mismo, hay gente cuya preocupación consiste en ponerse a salvo de las bombas y los misiles, mientras que otros andamos preocupados por el precio de los carburantes y por esa recomendación de los bancos de que llevemos dinero en la cartera como precaución necesaria que puede salvarnos la vida.

El mundo alberga una nueva guerra que no solo destruye objetivos militares, también mata gente y puede resultar incómoda para quienes, en la distancia, somos espectadores. Según los expertos, a resultas del conflicto, podría producirse un colapso tecnológico que inutilice nuestras tarjetas de crédito. Una catástrofe que el Banco Central de Suecia dice que podemos evitar llevando en la cartera, al menos, noventa euros.

Solemos desconfiar y poner en duda que los Bancos se preocupen por nosotros, pero es evidente que la preocupación existe. El Banco de España, no solo suscribe la recomendación de su homólogo en Suecia, sino que va más allá y sugiere que, además del dinero en efectivo, lo deseable sería que todos tuviéramos en nuestra cuenta corriente el dinero suficiente para hacer frente a nuestros gastos fijos durante tres meses.

Es importante estar siempre atentos, porque las medidas que recomiendan para hacer frente a una crisis suelen cambiar con frecuencia y pueden cogernos desprevenidos. Hace un año, la Unión Europea recomendaba tener a mano un kit de supervivencia, y aunque citaba el dinero, no lo incluía entre las necesidades más básicas. Un fallo que los Bancos Centrales acaban de corregir y, ahora, además de la botella de agua, el transistor, la lata de fabada y la linterna, consideran imprescindible que llevemos dinero en la cartera.

No me parece una ocurrencia, es una propuesta con mucho sentido. Solíamos preguntarnos para qué sirve el dinero y, por fin, tenemos la respuesta: para salvarnos la vida.

Nadie duda de que el dinero aporta seguridad y mucha confianza, pero ojo con el matiz porque supone un cambio importante. El dinero al que se refieren es el dinero en mano, son los fajos de billetes, no las tarjetas de crédito, las criptomonedas o esos inventos para pagar con el móvil.

Llevados por la inercia, habíamos dejado de usar el dinero como dinero y tuvo que venir una guerra para que tomáramos conciencia de que es imprescindible llevar dinero en la cartera. Aquello de pelearnos con los amigos y gritar: "¡Pago yo!", "¡No, yo!", "¡No, que me toca a mí!", se había convertido en una tradición olvidada. Sobre todo para quienes integran las nuevas generaciones, que suelen salir de casa sin llevar ni un euro encima y casi nunca muestran intención de pagar, precisamente por eso.

Las guerras nunca traen nada bueno pero, en este caso, que nos digan que por nuestra propia supervivencia tenemos que llevar, al menos, 90 euros en la cartera, viene bien para que no se pierdan las viejas costumbres y para que los gorrones no tengan excusa.