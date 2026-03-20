¿Quién va a ser el responsable?

Uno a veces prefiere equivocarse, pero por desgracia para esta comarca, no es así. Lo veíamos venir, se olía lo que iba a pasar con los terrenos de Baterías, y esta misma semana, se ha confirmado, y vemos como Indra se va con su I+D para Oviedo. ¿Por qué no se destinaron las antiguas naves de almacenes de Baterías de Avilé s a I+D?

Como se va hacer en Oviedo, aquí no hay disculpa porque ya se pueden usar de forma inmediata; pero claro, Sepides –que es Estado como el Puerto– se ayudan mutuamente y se van de rositas.

La Autoridad Portuaria de Avilés reúne a su consejo de administración y dice que aspira a esos terrenos, pero todavía no dice con qué proyectos y qué va hacer.

Esta comarca pierde el mejor proyecto en muchos años, puestos de trabajo de calidad y tecnología; es incomprensible que se deje marchar así un proyecto tan importante. Y sin embargo hay gente que se posiciona abiertamente con el Puerto, gente con responsabilidades políticas a todos niveles.

Supongo que luego vendrán las lamentaciones: miremos a la derecha de la ría para qué sirven todos los terrenos de Alcoa. Eso mismo es lo que vamos a ver en Baterías; pero es verdad, se prestará una gran ayuda al Puerto de Avilés.

Sepides tiene un compromiso con esta comarca y no se puede marchar de esta manera, con la complicidad del Puerto y todo su consejo de administración, compuesto por políticos, sindicalistas, empresarios, la delegada del Gobierno, la alcaldesa de Aviles y losalcaldes de Gozón y Castrillón. El tiempo ya está dando razones.