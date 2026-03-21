Un paso más y seguimos sumando

Nuestra Asociación, la Asociación Cultural Hermandad de la Santa Cruz, sigue trabajando codo con codo con todas aquellas personas que formamos parte de una humilde entidad que entre sus fines tiene la solidaridad, colaborar y ayudar a diferentes causas sociales. Haciendo un pequeño balance podemos decir que, en los últimos años, hemos apoyado a todas estas entidades: Asociación Mi Princesa Rett, Asociación ELA, El Ángel de Javi – Síndrome Nedamss, Asociación ENTAINAR, AFESA Salud Mental, Asociación Española Contra el Cáncer, Asociación Galbán, Cáritas de San Nicolás, Cáritas de Valencia, Misiones en África, Fundación el Pájaro Azul, Stop Ceguera, Fundación Menudos Corazones, APACI, Ermita de la Luz, Iglesia de San Antonio de Padua, Iglesia de Pillarno y Parroquia de San Nicolás de Bari, entre otras muchas otras acciones. Entre todas ellas se han superado los 45.000 euros entregados.

Ser de la Asociación Hermandad de la Santa Cruz es ser solidario, es formar parte de un grupo de familias, de amigos, que han impulsado una entidad dentro de la Parroquia de San Nicolás que apoya todo aquello que es bueno para Avilés. Bueno para Avilés es el Certamen de Bandas que recientemente se ha realizado y que ha dado proyección a nuestra Villa avilesina. También hemos apoyado (y lo seguiremos realizando) aquellas acciones llevadas a cabo por parte de grupos que quieran contar con nosotros. Nosotros somos un ente vivo que se implica, que aporta y que deja de lado la rumorología y otras cosas que no llegan a ningún lado. Lo que realizamos son actos sociales, culturales o deportivos, como entidad civil que ha nacido dentro de San Nicolás y que también forma parte de la vida de la Parroquia.

Las próximas semanas tendrá lugar la Semana Santa de Avilés, fiesta declarada de interés turístico regional y en la que muchos hemos trabajado, impulsado y promocionado, tanto dentro del ámbito religioso, como también en la parte cultural. Es una pena que todavía no se pueda dar el paso y que la declaración de la Semana Santa de Avilés como de Interés Nacional tenga que esperar como ha informado el Ayuntamiento. Es una pena, pero para ello, deberían los actores implicados hacerle caso al Ayuntamiento y que todo ello fluya de la mano de la Iglesia. La Semana Santa es algo universal, es algo de todos y en ella se representa la Pasión y Muerte de Jesús. En nuestra Villa tenemos la gran suerte de que, al finalizar la Semana Santa con la Procesión de la Resurrección, damos paso a las Fiestas de la Pascua, Fiestas del Bollo, que ponen a la Villa de Avilés en el mapa nacional con estas celebraciones, tanto con el desfile de las Carrozas como con la comida en la calle que se celebra el lunes de Pascua y que reúne a miles de avilesinos, asturianos, vecinos y amigos, alrededor de una mesa y disfrutando de una jornada de confraternidad. Desde nuestra entidad nos sumamos a las celebraciones e invitamos a todos a vivir la Semana Santa, a sentirla, a verla y a orar ante las imágenes de los pasos. Este 2026, de forma especial, hemos dado un paso más como Asociación y vamos a participar por primera vez en el desfile de las Carrozas de Pascua. Todo ello gracias a personas y entidades que nos respaldan desde nuestros comienzos y que lo han hecho posible. De nuevo ahí aparecen nuestros socios y amigos, ya que sin ellos nada de esto sería posible.

La Cuaresma se está acabando y ha sido un tiempo de reflexión, de pensar y de intentar ser mejores. Ha sido un tiempo de seguir dando pasos adelante obviando el ruido que se intente generar alrededor. Con la llegada de la Semana Santa viviremos días de intensidad y de emoción y como broche final llegará la Pascua, Pascua de Resurrección y de celebración alrededor de las familias, de los niños, de nuestros vecinos y amigos.

Os deseamos todo lo mejor, que el tiempo nos acompañe y que no olvidemos que juntos sumamos más. Porque separados, generando ruido, protestando por banalidades desde el resentimiento o la envidia, no se construye nada; solamente genera división. División que carece de sentido para alcanzar lo que nos proponemos.

Iván Álvarez Heres es presidente de la Asociación Cultural Hermandad de la Santa Cruz