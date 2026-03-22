Bus express

Salí de casa a media mañana con mi tarjeta "Conecta" en el bolsillo. Seis minutos después llegaba a la parada más cercana. En poco más de dos minutos llegó el bus que hace el nuevo servicio circular desde la avenida de Los Telares hasta el Hospital Universitario San Agustín. Ningún pasajero a bordo; era hora de poco movimiento. En la siguiente parada subió una mujer de mediana edad. En menos de cinco minutos estaba bajándome frente al edificio de Consultas Externas del hospital. El nuevo aparcamiento en el hospital estaba lleno; como cabía esperar, a más plazas, más personas se desplazan en su vehículo privado. No tenemos remedio.

Unos días antes había intentado hacerme con el horario de la línea. No fue fácil. La compañía que da servicio en la comarca cuida poco ese tipo de información, no sólo para esta línea. Comprobé que el transporte urbano en Oviedo y Gijón cuenta en ambos casos con aplicación para el móvil. También en esto somos diferentes, aunque nuestra inteligencia natural hace que cada vez seamos más los que usamos el transporte público en la comarca orientándonos con el método clásico: a las horas y las medias, cada 15 minutos, etc. Cierto es que ahora hay paradas que cuentan con un panel informativo que orienta sobre el tiempo de paso de nuestro bus. Una vez que se ha invertido un buen dinero en nuevas marquesinas, no estaría de más disponer de una aplicación para orientarnos en horarios y trayectos.

La nueva línea no debería ser la única circular en la ciudad, seguro que un análisis de desplazamientos de los avilesinos dibujará el trayecto para otra línea express que facilite la movilidad entre el centro y los barrios. Complementaría la movilidad en la ciudad y liberaría de varias paradas los trayectos que comunican el centro de Avilés con Corvera y Castrillón, generando, además, dos efectos nada despreciables: mayor uso del transporte urbano y mayor facilidad para el desplazamiento en personas de edad avanzada.

Las consecuencias de la actual escalada bélica sobre los precios de la energía son un buen estímulo para repensar el uso del vehículo y una oportunidad para completar un transporte urbano más eficaz y atractivo.