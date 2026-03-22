Enhebrar voluntades cuando el conflicto se encona

En tiempos de conflicto, evitar que el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral de todos. Si se le añade el cometido de enhebrar voluntades e ideas en busca de un acuerdo hay que poner un empeño extra para hacer que las cosas pasen. Sucedió en el último pleno municipal que la derecha sintió cierta irritación porque todos los grupos de la izquierda se unieran en torno a una moción para impulsar el diálogo, tanto desde el Gobierno regional como desde la Autoridad Portuaria de Avilés, para avanzar en la resolución del conflicto de la estiba.

Ni PP ni Vox se prestaron a respaldar los planteamientos defendidos por la edil de IU Ana Solís, a quien esta vez sí respaldaron los de Podemos, pese a haber abandonado hace un año el gobierno y también la coalición en la que iban en las pasadas elecciones municipales bajo la marca Cambia Avilés. De "ocurrencia" y "lamentable" tildaron la propuesta las dos fuerzas de la derecha en el Pleno avilesino que, sin estar en contra de buscar una salida para la huelga indefinida de los trabajadores de la estiba en el Puerto de Avilés a cuenta del cierre del Centro de Empleo Portuario, acabaron por posicionarse a la contra. En el aplauso de los trabajadores al vuelta al acuerdo de las izquierdas en el Pleno de Avilés iba implícito también un reproche hacia quienes no lograron unir voluntades en este asunto.

Y si unos equivocaron las formas en su defensa de que la resolución de los conflictos laborales no corresponde a una Corporación local, otros erraron en el mensaje de que "defender a los estibadores es defender a Avilés". No porque no sea así, sino porque el planteamiento de que pensar en local es actuar en global no atiende a lo esencial.

Aunque es evidente que se debe debatir y rebatir en el ámbito que sea, también en la esfera política, con educación y argumentos, el futuro pasa por asumir, en primer lugar, que vivimos en un mundo global, lo cual no implica perder nuestra esencia local, pero conviene compartir soluciones comunes a otros conflictos de similares características, aunque se desarrollen en otro lugar. La reivindicación de "lo justo" frente a "lo legal" tampoco resultó acertada en el planteamiento formulado por IU para defender a la plantilla de la estiba en el Puerto de Avilés.

Y en el enconamiento de posturas entre la izquierda y la derecha en el pleno avilesino, sorprendió el segundo plano en el que se ubicó el PSOE, argumentando su apoyo a la moción impulsada desde las filas de IU en el interés "de que la situación se arregle". Únicamente el mensaje de mantener la competitividad y la actividad portuaria hizo recordar otro de similares características lanzado hace pocos días pero en otro escenario político. Lo dijo el consejero de Industria en la Junta, al hablar de los terrenos de Baterías de Avilés y los posibles aspirantes, posicionándose con la opción del Puerto, y "la importancia de ese suelo para la generación de empleo y actividad económica".

Alejada ya la posibilidad de que Indra opte por presentar una oferta por los suelos de la antigua coquería, resta por atender la preocupación que ha sembrado en la plantilla de Saint-Gobain el crédito estatal para un horno float en León como el que necesita la planta de La Maruca. A ver si hace falta otro acuerdo de las izquierdas.