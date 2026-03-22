El último momento

«La vida extraordinaria» Comedia escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco y coprotagonizada por Malena Alterio y Carmen Ruiz. Teatro Palacio Valdés, 21 de marzo de 2026

Mariano Tenconi Blanco es el autor de "La vida extraordinaria", el espectáculo cuyo estreno nacional acogió este viernes pasado el teatro Palacio Valdés y ayer sábado, su primera función. Todo seguido. Tenconi Blanco, hasta ahora, no había estrenado nada a este lado del Atlántico. Al otro, lleva haciéndolo décadas. Su compañía es Teatro del Futuro y su socio, Ian Shifres. Y esto último es muy importante: Shifres es el autor de la partitura de la comedia, una partitura irremplazable de la fábula que Tenconi Blanco propone en "La vida extraordinaria" (la interpretan Diana Valencia y Jorge Naveros).

El primer estreno de "La vida extraordinaria" fue en 2018. Un exitazo: dos mujeres normales, dos amigas desde niñas, "desde que miraban la Luna". Esas dos mujeres en la versión española –por la gracia de Producciones Teatrales Contemporáneas– son dos extraordinarias Malena Alterio y Carmen Ruiz. Una es Aurora; la otra, Blanca. Alicia Borrachero, la voz en off –sale mucho–: en Argentina ese papel le correspondió a Cecilia Roth.

Tenconi Blanco monta un espectáculo con dos personajes que, de cuando en cuando, reaccionan entre ambas –o sea, dialogan–, pero la mayor parte de las veces se descubren en relatos paralelos –relatos, sí, cuentos–. Y todo para descubrir, al final, que el final es tan obligatorio como la destrucción del mundo por dos asteroides. En este sentido,curiosamente, "La vida extraordinaria" tiene un aire tétrico a "La vida de Chuck". Cuando Mike Flanagan ve con sus propios ojos la destrucción del universo pensada por Stephen King. "La vida extraordinaria" es teatro de ciencia ficción porque procurando hablar de los pasos dados por el mundo, a uno sólo le sale lo que a los barrocos: de la cuna al sepulcro. "Habría que cambiar la palabra muerte por poesía".