De ser el Leverkusen a un cambio necesario para salvar al Avilés: la opinión de Noé Menéndez sobre el despido de Dani Vidal

"Ni antes éramos el Leverkusen ni ahora somos la última mierda que cagó Pilatos". Manolo Preciado encapsuló, en una de sus frases más conocidas, la sensación que deja el despido de Dani Vidal. El técnico catalán consiguió con una brillante primera vuelta ilusionar de nuevo a toda una ciudad, pero durante el 2026 toda esa felicidad se fue desvaneciendo poco a poco. El catalán nunca quiso, de puertas para fuera, hablar de ascenso, pero entre lo visto en los primeros meses del año y la versión actual del Avilés hay una diferencia abismal. Y, aun así, da la sensación de que lo que necesitaba este equipo no era un cambio en el banquillo.

Nadie puede discutir que el Avilés fue el equipo revelación de la primera vuelta en Primera Federación. Su estreno en la categoría no pudo ir mejor y gran parte del aquello fue gracias a su entrenador. Cierto es que, en muchas ocasiones, la suerte le sonrió a un Dani Vidal que sacó más puntos de los merecidos en esos meses. Pero la fortuna, algo que está tan presente en un deporte como el fútbol, se cebó con él en las últimas semanas.

Para muestra, un botón. El gol fallado por Cueto ante el Zamora fue la prueba de que, por mucho que hiciese el técnico, la suerte se le había negado por completo. Si antes los goles en el minuto 90 daban victorias hercúleas al Avilés, ahora todo estaba en contra.

Pero no ha sido la fortuna la que ha provocado que Dani Vidal no siga en el Avilés. Todos los focos tienen que apuntar, y con mucha razón, a la defensa. Primero, por los datos macro. El Avilés es, con amplia diferencia, el equipo más goleado de Primera Federación. Es inadmisible que un conjunto que quiera salvarse encaje 48 goles en 28 encuentros. Vidal, además, parecía rendirse ante el poco nivel de su zaga. En una de sus últimas comparecencias ya empezó a asumir que tendría que anotar más goles que el rival antes que aspirar a cerrar su propia portería.

Otro de los puntos que ha hecho mella a lo largo de los meses ha sido la gestión de ciertos jugadores. Eze, el que ahora parece el segundo mejor central del Avilés, tan solo ha jugado 500 minutos. Están también los casos de Isi Ros o Quicala, a los que, a pesar de tener buenas actuaciones, siempre les sacaba un pero. Al murciano le dejó fuera del once titular durante doce partidos. Solo la plaga de bajas le hizo regresar a los planes del catalán.

Lo que de verdad necesita este Avilés es una defensa que aporte seguridad, pero en marzo ya no se pueden cambiar jugadores. Por ello, para buscar una reacción dentro de la plantilla, la decisión de hacer un cambio en el banquillo parece la más acertada. Además, el técnico no se puede quejar de tener oportunidades para tratar de darle la vuelta a la tortilla. Parecía que, con una victoria, todo se podría resolver, pero el catalán no fue capaz de conseguirlo.

Al César lo que es del César. Dani Vidal fue la gran estrella del equipo revelación, pero las semanas han hecho que su brillo se haya apagado. En su bolsillo queda el haber llevado a un recién ascendido a puestos de play-off durante gran parte de la primera vuelta. Ahora toca esperar que Lolo Escobar consiga dar con la tecla para lograr esa victoria que haga que todo vuelva a su cauce.