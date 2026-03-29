Al actor norteamericano Willem Dafoe, que fue Jesucristo en "La última tentación de Cristo" y ahora está al frente de la parte teatral de la Bienal de Venecia, le tocó celebrar el Día Internacional del Teatro escribiendo palabras. Entre las que eligió estuvieron: "Como actor y creador teatral, sigo creyendo en el poder del teatro. En un mundo que parece volverse cada vez más divisivo, controlador y violento, nuestro desafío como creadores teatrales es evitar que el teatro se corrompa reduciéndose únicamente a una empresa comercial dedicada al entretenimiento como distracción, o que se convierta en un mero preservador institucional de tradiciones. Más bien, debemos fomentar su fuerza para conectar pueblos, comunidades y culturas y, sobre todo, para cuestionar hacia dónde nos dirigimos…"

Las palabras que agotan el mundo

El director de escena Juan Carlos Fisher, el de "Las gratitudes", fue el encargado de poner voz al manifiesto teatral de Dafoe este pasado viernes. Lo hizo acercándose a la boca del escenario justo antes del estreno nacional de "Las gratitudes", el espectáculo que el teatro Palacio Valdés avilesino acogió por primera vez como una verdadera fiesta: ver un trabajo como el que hizo Gloria Muñoz siendo Miscka es una oportunidad que se disfruta en directo y luego, después, todos los días. Yo estuve (y usted) en Avilés cuando Gloria Muñoz supo emborronarse en las palabras, supo disolverse en el cuento que había mantenido su personaje, supo ser una actriz inalcanzable.

Y fue posible porque Fisher esculpió una tragedia a golpes de espacio sonoro, de esos que quiebran el corazón y la mente. Y, sobre todo, por el trabajo de Rómulo Assereto y Macarena Sanz, que acompañaron la creación gigante de Muñoz: la mujer que envejece porque se le acaban las palabras (tiene afasia) y, sin embargo, ese no ese su problema más acuciante: porque se le acaban sus palabras, se acaba la propia historia, esa que hace que cada quien sea verdaderamente cada quien.

"Las gratitudes" nació como novela triste: la desaparición de la mente, el olvido de los viejos... Fisher vio una tragedia, que es una montaña interpretativa que sólo podía escalar una mujer como Muñoz: más de sesenta años sobre la escena, leyenda del teatro independiente (estuvo en "Castañuela 70": sale en los libros de texto). En Avilés estuvo en el estreno de "La Strada" y, sobre todo, en "Ira": al año siguiente de la crisis del covid, en un trabajo junto a su hijo, junto a Julián Ortega, que falleció de repente porque se lo llevó el mar. Y toda esta tristeza cobra forma de inocencia con las confusiones de una Miscka detrás del cuento que precisa para estar completa.

El drama sigue las unidades aristotélicas con la fidelidad de quien quiere ganarse el cielo de la "Poética". Cuando llega la anaganórisis (el lugar del cuento perdido) lo hace tan rápido que uno se separa. Pero sólo pasa ahí. Haber visto a la mejor Gloria Muñoz siempre merece la pena. n