Un camino de fe que desemboca en la vida

La Semana Santa no es un desfile de imágenes ni un folclore heredado por inercia. Es, en palabras del catecismo de la Iglesia, "hacer presente el misterio salvador de Cristo": la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, núcleo esencial de la fe cristiana y corazón del año litúrgico. Avilés lo sabe bien, porque sus calles llevan siglos siendo las páginas de ese relato.

Las procesiones avilesinas hunden sus raíces en el siglo XVII, cuando los primeros frailes franciscanos implantaron en nuestra Villa su profunda devoción a la humanidad de Cristo. Fueron precisamente ellos quienes, al regresar de custodiar los Santos Lugares de Tierra Santa, propagaron por toda España las cofradías de Pasión y las procesiones como catequesis visual para el pueblo.

Hoy, cuando se cumplen 800 años de la muerte de San Francisco de Asís -cuya familia celebra un jubiloso año centenario que convierte nuestra iglesia de san Antonio en iglesia jubilar–, Avilés procesa con una deuda de gratitud hacia aquel "poverello" que convirtió el amor a Cristo sufriente y a los hermanos necesitados en el mayor de los legados.

Lo que hace singular a la Semana Santa avilesina no es solo su devoción, sino su continuidad histórica: ni guerras, ni epidemias, ni convulsiones políticas lograron interrumpir una tradición que se mantiene viva desde el siglo XVII. Cuatro siglos de procesiones ininterrumpidas son un patrimonio inmaterial que pocas ciudades pueden exhibir y que Avilés lleva con la discreción propia de quien no necesita proclamar lo que simplemente vive.

Desde el Domingo de Ramos, con la procesión de la Borriquilla que recuerda la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, el casco histórico avilesino se convierte en escenario de una narración que avanza día a día: San Pedro, el Santo Encuentro, el Beso de Judas, el Silencio, el Santo Entierro… Detrás de cada uno de estos momentos hay meses de trabajo, ensayos y preparativos.

Las cofradías y hermandades de la ciudad –coordinadas por la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Avilés– movilizan a casi dos millares de cofrades para que cada procesión sea, año tras año, una expresión viva de la fe del pueblo.

Pero el verdadero sentido de la semana se desvela en la noche del Sábado Santo. Concluidas las tres vigilias pascuales en las sedes de San Nicolás, Santo Tomás y San Antonio –"la madre de todas las santas vigilias", como la llamaba nuestro patrono popular san Agustín–, las imágenes salen a la calle para el encuentro que da nombre y significado a todo lo anterior: San Pedro, el primer apóstol que entró en el sepulcro vacío; Cristo Resucitado, victorioso y glorioso; y la muy querida Nuestra Señora de la Soledad, que en esta noche abandona el luto para vestirse de blanco resplandeciente. Su encuentro no es teatro: es la proclamación de que la vida ha vencido a la muerte.

La Resurrección no es el epílogo de la Semana Santa; es su razón de ser. Sin el sepulcro vacío, como escribió san Pablo, "vana sería nuestra fe".

Avilés, fiel al legado franciscano que la formó, lo recuerda cada año con devoción ininterrumpida: primero en el silencio de las calles empedradas, y después, en el júbilo de esa procesión nocturna donde la Virgen de blanco y el Cristo vivo confirman que la esperanza, al final, siempre sale a la calle.

Tras ello, la cofradía de El Bollo nos convocará a la fiesta, a la vida, al encuentro… pero eso ya pertenece a otra semana.