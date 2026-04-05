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Berto García

Berto García

Premios Nacionales de Lliteratura

La entrada del asturianu nos galardones supón un avance simbólicu de gran valir

Les obres escrites n'asturianu podrán ser Premios Nacionales de Lliteratura nesti 2026.
El Gobiernu estatal inclúi l'asturianu nos Premios Nacionales de Lliteratura pa 2026. El ministru de Cultura, Ernest Urtasun, anunció nel Congresu que, dende 2026, los Premios Nacionales de Lliteratura van poder premiar tamién obres escrites n'asturianu. La noticia marca un momentu históricu pa la llingua, que mientres décades quedó fuera d'unos gallardones que sí reconocíen la creación en castellán y nes demás llingües con oficialidá.
La decisión d'almitir a concursu obres n'asturianu nos prestixosos premios pon fin a una discriminación histórica. Esta midida reconoz l'asturianu como llingua de creación lliteraria y abre nueves oportunidaes p'autores, editoriales y el sector cultural asturianu.
La inclusión del asturianu dientro de los Premios Nacionales de Lliteratura españoles supón un pasu más dica'l reconocimientu efectivu de la llingua de nueso como idioma de plenu derechu dientro del ecosistema cultural del Estáu español. 
La entrada del asturianu nos Premios Nacionales supón un avance simbólicu de gran valir, que pon de manifiestu que la cultura asturiana tien espaciu y reconocencia fuera d'Asturies. Un pasu más na sienda qu'amuesa que, cuando hai voluntá política, la diversidá llingüística ye una riqueza y non un problema

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