El Papa en la ciudad de San Agustín, patrono de Avilés

La visita a Hipona, ahora Annaba, no podía faltar en su viaje apostólico a Argelia. Como dijo al periodista el Papa Agustino: "Ustedes saben que, como hijo espiritual de San Agustín, ya dos veces –en 2004 y en 2013– he venido a Hipona ahora Annaba, y estoy agradecido con la Divina Providencia porque, según su misterioso designio, ha dispuesto que yo regresara de nuevo como sucesor de San Pedro.

Este 14 de abril el "hijo regresa junto a su padre espiritual" quien tanto quiso enseñar al mundo, especialmente a través de la búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios, reconociendo la dignidad de todo ser humano y la importancia de construir la paz. Este martes el Papa llegó a la antigua Hipona a las 10.32 horas – Annaba–. Visitó el sitio arqueológico de la antigua Hipona, donde se conservan los restos de la ciudad romana y de la cristiana, entre ellos la Basílica Pacis en la que San Agustín ejerció su ministerio.

El Papa atravesó las ruinas y al final del recorrido depositó una corona de flores entre los cantos del coro del instituto de Música de Annaba y se detuvo en un breve momento de oración.

Tras desplazarse en automóvil, el Papa visitó la casa de acogida de las Pequeñas Hermanas de los Pobres, gestionada por cinco religiosas que atienden a unos cuarenta huéspedes. A continuación, tuvo lugar el encuentro en la Casa de la Comunidad de los religiosos agustinos con algunos miembros. Después del almuerzo, en la Basílica de San Agustín, el Pontífice celebró la Santa Misa animada con cantos y danzas en compañía de los sacerdotes y obispos de la ciudad ayer Hipona, ahora Annaba.