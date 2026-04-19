El Ayuntamiento, la institución más eficaz al servicio del pueblo

En el verano de 2014 tuve que realizar un resumen de la gestión de la Primera Corporación Democrática, al serle concedido el "Premio Alcalde José Fernandín". Tras analizar lo hecho en este campo de la enseñanza -nuestra prioridad fundamental-, y en la mejora de todo tipo de infraestructuras (pavimentación de accesos a los núcleos rurales, urbanización de calles, desvío de la CN 632 fuera de las localidades del Concejo, puesta en marcha de la solución definitiva de los inveterados problemas de falta de agua potable, inicio de las grandes obras de saneamiento, generalización del servicio de recogida de basuras y extirpación de cientos de vertederos incontrolados, etc.), me permitía afirmar que el Ayuntamiento, tras esos cuatro años de gestión, se había convertido en la institución más eficaz al servicio del pueblo.

Al asumir la Alcaldía el 19 de abril de 1979 hacía justo un mes que había cumplido 35 años de edad. Hoy tengo 82, la edad ideal para dedicarme a contar las batallitas de los abuelos, las mías y la de quienes dedicaron gigantescos esfuerzos para mejorar los servicios públicos municipales durante los primeros años de la Democracia. Hoy quiero aportar datos sobre el servicio más importante para las clases populares.

LA ENSEÑANZA PÚBLICA, PRIORIDAD ABSOLUTA

Lo teníamos tan claro desde el primer momento que nada más tomar posesión solicitamos de todos los maestros un informe sobre las necesidades de los colegios urbanos y las escuelas rurales. Inmediatamente, con la información recibida, la Comisión de Enseñanza y yo mismo visitamos todas las escuelas y colegios, acompañados por técnicos municipales, para estudiar in situ esas necesidades.

Teníamos también claro que el Ayuntamiento no podía limitarse al cumplimiento de sus deberes de mantenimiento de los centros escolares. Siendo conscientes de que, a corto plazo, el Estado no era capaz de hacer frente al déficit de aulas escolares en un concejo en crecimiento galopante como era Castrillón, decidimos suplir las deficiencias estatales con nuestros propios medios, evitando así que cientos de niños quedaran sin escolarizar.

CREACIÓN DE PLAZAS ESCOLARES EN PIEDRAS BLANCAS

En Abril de 1979, en el parvulario de Piedras Blancas (un hermoso edificio construido por el Ayuntamiento en 1918, según proyecto del arquitecto Tomás Acha Zulaic), sólo había 4 aulas. En el curso 1978-79, 54 niños de 5 años no habían podido escolarizarse por falta de plazas.

Nada más tomar posesión nos propusimos cambiar esa realidad inadmisible, ampliando el número de aulas. Lo contaba el periódico Asturias Diario Regional. El Ayuntamiento ha solicitado la desafectación de las viviendas del edificio escolar para convertirlo en un magnífico conjunto de 11 aulas, dotadas de las mejores condiciones, destinadas a Parvulario En la capital del concejo.

Las obras, finalizadas al comienzo del curso 1980-81, serán inauguradas el 21-2-1981 por el Delegado del Ministerio de Educación y Ciencia, con numerosa asistencia de los padres de los 380 alumnos del centro. En un tiempo record pudimos escolarizar a todos los niños de no sólo de 5 sino también de 4 años.

Para EGB en 1979 sólo existía un colegio para Piedras Blancas y para los alumnos de toda la zona Oeste del concejo. No habiendo plaza en él para los 1.012 alumnos matriculados, el Ayuntamiento había tenido que instalar tres aulas prefabricadas en el solar que ocupa hoy el Valey.

Urgía, pues, solicitar del Ministerio la construcción de un nuevo colegio, aportándole un mínimo de 10.000 metros cuadrados. El problema es que el PGOU de 1.965 en Piedras Blancas sólo contemplaba 3.000 m2 de terrenos escolares.

La Corporación asume con entusiasmo una genialidad del arquitecto municipal Enrique de Balbín Behrmann. Podíamos conseguir gratis los terrenos escolares necesarios mediante la adjudicación por concurso de un Programa de Actuación Urbanística (PAU). Era algo absolutamente novedoso, pues según del Secretario del Ayuntamiento de Valencia -que nos pidió copia de las Bases- constituía el primer PAU que se convocaba en toda España. Para participar en el concurso había que disponer de una superficie mínima de 5 Has., en el entorno del casco urbano de Piedras Blancas. La cesión gratuita con destino a centros docentes debía alcanzar un mínimo del 20 % de la superficie total, y debía efectuarse por Escritura pública en el plazo de 30 días desde la notificación de la adjudicación.

El 8-1-1981 La Voz de Avilés informa que mañana se firma la Escritura de cesión gratuita al Ayuntamiento de 23.000 metros cuadrados de terreno escolar, en El Vallín. Es parte del contrato con la Empresa adjudicataria del PAU (Inmobiliaria Las Murias, titular de una finca de 7,4 hectáreas, donde podrá construir 420 viviendas.

El 3-1-1982 el mismo periódico escribe en titulares: Piedras Blancas, incluida en el plan de construcciones escolares de 1982. En El Vallín se levantará un centro de EGB de 24 unidades

Hasta la construcción de este colegio, para garantizar una plaza escolar a todos los alumnos de EGB, el Ayuntamiento tiene que meterse en una espiral creciente de habilitación de aulas provisionales utilizando todos los edificios a su alcance: la Casa de la Juventud; el antiguo cuartel de la Guardia Civil, construido por el Ayuntamiento a finales del siglo XIX; la Casa Sindical, construida por el Estado en terrenos incautados a la UGT, y la propia Casa Consistorial.

CREACIÓN DE PLAZAS EN RAICES NUEVO Y SALINAS

Raíces Nuevo en 1979 tenía 606 niños en edad escolar, pero sólo contaba con dos aulas habilitadas en un bajo comercial.

En poco tiempo conseguimos gratuitamente, también mediante expedientes de Gestión Urbanística, los 12.000 metros cuadrados donde el Ministerio construye los dos colegios hoy existentes (uno de EGB y otro de Preescolar).

En Salinas el actual Instituto se hallaba todavía en construcción. Los alumnos de Enseñanza Media de todo el oncejo acudían al Edificio de dos plantas construido en el recinto de la antigua Escuela de Comercio de la Fundación Bernardo Álvarez Galán.

Los alumnos de EGB de Salinas y de Raíces Nuevo estaban escolarizados en las cuatro aulas del actual parvulario, y en barracones habilitados en su patio, en el lateral colindante con la Calle Ramón y Cajal. Nuestra primera gestión fue comprar, por 16.874.900 pts., los terrenos del actual colegio. La Voz de Avilés del 14-7-1979 informaba que la próxima semana se firmará la Escritura de compra de esos terrenos.

Para los niños de Preescolar de ambas localidades habilitamos aulas en el Edificio de la Colonia Escolar y en el Edifico de la Unión, construido para huérfanos de la Guardia Civil. El Ayuntamiento tuvo también que hacerse cargo del transporte de los 80 niños de Preescolar de Raíces Nuevo, al no financiar el Ministerio ese transporte.

TRANSPORTE UNIVERSITARIO A OVIEDO Y A GIJÓN

Nuestro compromiso por lograr una enseñanza pública accesible a todos los niveles a las familias más modestas, nos lleva a facilitar el acceso diario a la Universidad a todos los jóvenes que tienen problemas con un transporte público complicado y costoso a las Facultades de Oviedo y a las Escuelas Técnicas de Gijón. Era un servicio público esencial, y lo seguirá durante mucho tiempo, pues lo mantienen seis Corporaciones a lo largo de 25 años.