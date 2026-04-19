Una investigación en la universidad de negocios de Wharton desveló que las personas logran más las metas cuando es el inicio de algo nuevo, ya que tiene que ver con nuestra narrativa. Vivimos la vida como si fuera una novela, un libro, una serie; y un nuevo capítulo siempre emociona y, por tanto, tenemos más energía cuando nos proponernos nuevas metas.

Los nuevos comienzos generan igualmente sensaciones estimulantes en el sentido de que logran activar también el cerebro humano. El comienzo, decía Platón, es, además, la parte más importante del trabajo, si bien esos comienzos pueden ser pueden ser tan sutiles como un susurro o tan fuertes como una sinfonía.

Avilés afronta en este 2026 un nuevo comienzo para su Parque Científico y Tecnológico. El ámbito de la "Isla de la Innovación" está a un paso de un viaje de mil millas. El avance se espera del próximo Pleno de la Corporación, en el que aprobará la revisión parcial del Plan General de Ordenación local. Será la primera zancada para ese viaje posterior en la que deberían llegar los centros de empresas, edificios para la industria y otros más al servicio de la ciudadanía en una orilla de la ría que espera desde hace tiempo la conexión con el otro lado de la ciudad. Pero todo eso solo tendrá sentido si se avanza en paralelo con el plan de Baterías.

Avilés no puede esperar más al próximo gran salto, o ese nuevo comienzo donde, para llegar a ver toda la escalera, conviene antes dar un primer paso. El trámite plenario con la Isla de la Innovación es uno de ellos. Pero urge también un impulso decidido a todas las infraestructuras pendientes en una ciudad que lleva demasiado tiempo esperando para navegar hacia su futuro . A saber: los accesos a Avilés no pueden quedar estancados en el pasado, ni la ronda del Puerto aplazada eternamente, igual que los planes para eliminar la barrera ferroviaria.

La villa que abraza su nueva etapa como espacio universitario necesita el coraje, pero también el control de nervios y serenidad del corredor que inicia una prueba, para exponerse a todas las dificultades que se le vienen encima sin dejar de brillar pese a la incomodidad que acompaña a los nuevos comienzos. Hay días que son grandes, como cuando se supera el trámite administrativo que desbloquea todo un proyecto. O cuando arranca una nueva etapa vital. Así que bienvenidos todos a un presente que es un cambio constante e inevitable. A Avilés le toca pelear para mejorar su presente, sin viajar al pasado, ni tampoco al futuro rápidamente. Dicen que las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Ojalá Avilés también tomé conciencia de ello.