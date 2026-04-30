Cruda realidad

Este martes nos hemos levantado con la triste y mala noticia de que empresas tan importantes como Fertiberia y Saint-Gobain Cristalería S.L., se han quedado sin la tan esperada subvención europea para la descarbonización de sus plantas Y esto es una muy mala noticia porque son empresas importantes en esta comarca y se están jugando su futuro, pero no olvidemos que Arcelor en estos momentos de incertidumbre también tiene esperando poner en marcha el horno alto de Gijón, que si todo va bien estará operativo en mayo; pero a la vez, Arcelor tiene que hacer inversiones como la electrificación de la Acería en Aviles porque es el futuro, futuro qué no esté despejado aún.

Hay que exigir a Arcelor el compromiso de hacer esa inversión importante para el futuro de Asturias. Ahora que se ha despejado favorablemente el tema de los aranceles en Europa en favor del acero no tiene disculpas para no hacer tan esperada y necesaria inversión; tiene encima de la mesa ayudas públicas y por lo tanto es importante que el Gobierno exija las inversiones. Recordar que Arcelor es el pulmón de Asturias.

Esta comarca vive momentos de incertidumbre con los terrenos de Baterías, seis años parados y sin cumplir los acuerdos. La Isla de la Innovación, desde 2008 que se presentó, se da luz verde ahora y se dice que dentro de diez años estará en marcha...

Asturias y esta comarca se están jugando el futuro y no pueden seguir esperando. Por lo tanto, todo el mundo tiene que remar en la misma dirección porque si no, mal nos va a ir. Aquí tenemos los ejemplos de Fertiberia y Cristalería. Y una pregunta: ¿por qué se perdieron esas ayudas europeas? n