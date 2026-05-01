Un merecido reconocimiento

Afortunado y merecidísimo ganador del cada vez más famoso y acreditado galardón-premio internacional La Chistera 2026:

Es precisamente gente como Favi, considerado un genio, en el mundo de la pintura, los que al aceptarlo gustosos dan categoría internacional a este galardón, por lo que le damos las más sinceras gracias por su colaboración.

Una vez cumplido el capítulo de compadreo, entramos en el relato. Nacido en Grado (Mosconia) el 30 de marzo de 1954. Ya popular desde el día de su bautizo en la basílica de San Pedro en la capital moscona, al recibir los nombres de Amado Balbino Francisco Favila González Hevia y olvidar el de "Un Genio", sin duda el mas apropiado para el personaje. Tanto santoral, quedó reducido desde el minuto uno a Pachín, nombre por el que fue conocido siempre en su lugar de nacimiento.

Al ser un día caluroso el del bautizo y durar el acto tres horas y media, con desmayos de la madrina, fuga de la mayoría de los invitados, varios viajes de la cuba municipal con agua, casi se queda solo el infante en la iglesia, el cura previsor superó el trance gracias a tres lingotazos de una petaca que llevaba en el bolso de la sotana. Y, es justo al tercer lingotazo, cuando un rayo de luz atravesando las vidrieras de la catedral ilumina la faz del bautizado, el cura levitando al contemplar la imagen, se viene arriba y sentencia con voz firme y gran visión futurista elevando la mirada al cielo con ojos llorosos, proclama, este tierno infante, en un futuro muy próximo, será colaborador necesario, imprescindible y gratuito para todo lo que le demanden y un poquitín más, joder (perdón), con el cura, que sabias y acertadas palabras, que se quedaron cortas, muy cortas en el paso del tiempo, como se ha podido comprobar

Todo esto del extenso bautizo, como es normal tuvo sus consecuencias en el bautizado, que sobrado de agua, jamás se bañó en un río, no te digo nada en una playa y a día de hoy antes de meterse en la bañera tiene que verificar con una vara de medir que tiene a mano, la profundidad de la misma.

Sin embargo este episodio, no influyó para nada en el carácter de Amadín, alegre, jovial, espléndido, generoso en su colaboración con todo el que la solicite, sea una carroza para el desfile de Pascua, un artilugio, para el Descenso de Galiana, un cuadro para una cofradía, para realizar un sorteo , o las fiestas de cualquier barrio para lo mismo, unas invitaciones de boda que un amigo en ese trance le pedía, porque las hacía muy bien y quería presumir con sus invitados de amistad con el autor, siempre dispuesto a colaborar en todo lo que le salga al paso, por supuesto y aquí está el detalle principal, siempre de forma gratuita, de chupetín, de "baracalofi".

Es que lo hace todo en un momentín, en diez minutos agregan otros como justificación al expolio. Efectivamente, un momentín, pero el artista amigo tiene una familia que come y el no le puede pagar al tendero, diciéndole, que lo despache en solo diez minutinos. Merece la pena destacar su faceta musical, desconocida para la mayoría de las personas y que pongo en claro. Es de justicia a continuación, como saxofonista mejorable, no canta mucho y cuando lo hace, es con faltas de ortografía dicen los expertos y donde en realidad, es un figura, es como bailarín.

De su merecida fama como pintor, tengo yo algo que aportar, ya han pasado años mantenemos una conversación y le digo Favi tengo una duda que necesito me aclares este diálogo acompañado de un libro de fotografías de África de National Geographic, le enseño una fotografía del mismo, un río posiblemente de Senegal, una lancha con cinco tripulantes, tres mujeres y dos hombres y la tremenda vegetación en las dos orillas del mismo. Y le pregunto, cual es el sistema para encuadrar todo acaso se hacen unos trazos de las figuras a lápiz como referencia. Me contesta rápido, ven conmigo, me lleva a su estudio, almacén, museo donde se puede encontrar de todo, como muestra la cabeza del caballo, que decoró durante años una guarnicionería enfrente de la Plaza del Pescado, me temo que también escondida en algún lugar, esté la célebre chistera que decoró, durante años el Modelo, el portón de entrada pide a gritos, una buena mano de pintura: atención, Cabo Ovidio.

Un merecido reconocimiento

Pone una lámina sobre el atril, prepara pintura, embadurna el lienzo, es mi opinión, totalmente de azul y a continuación con un pincel donde solo había un borrón, surgen como por milagro,las figuras de los tripulantes de la lancha, destacando un roto en la misma, las blancas olas que dejan los remos en el río, las tres mujeres y dos hombres que forman la tripulación, con el mismo vertiginoso ritmo, aparecen en toda su frondosidad los árboles y plantas de las orillas del río, todo esto, no en diez minutinos que dicen los agudos, pero si en un tiempo que pocos mortales lo pueden lograr.

Lo tengo en la terraza de mi casa en Bayas, justo enfrente de la puerta de entrada, con lo cual lo contemplo todos los días, y me acuerdo del espectáculo de su creación, no hay palabras para describirlo. Mejor dicho, si las hay, Favi eres un genio.

A pesar de su fama y apariencias no equivocarse, su fama y aspecto de buen chaval, tiene también su parte canalla y si me apuras, terrible, cuidadín con él, su tono suavecito, cambia radicalmente cuando saca a relucir su terrible genio, si se siente provocado. Hay un suceso que lo retrata a las mil maravillas. Siendo distinguido por un nota, Avilesino del Año, fue invitado por el autor del nombramiento a comer a un conocido restaurante en Salina, para concretar fecha, número de invitados y demás detalles. La entrada del figura en el restaurante, la describe Favila como apoteósica, saludando a todo el mundo que daba la sensación de no conocerlo de nada, se sienta a la mesa con autoridad, desprecia la carta y sin mirar al camarero, dice nos ponemos en tus manos, sorpréndenos y continúa su conversación con Favila, hasta el momento de pagar el banquete, el organizador, que en todo momento se comportó con suficiencia como si el restaurante fuese de su propiedad, muestra una cartera repleta de tarjetas de crédito, ninguna de ellas dispone de saldo para pagar la cuenta comprobado por el restaurador, que daba señales de ligero mosqueo, tras varias visitas a distintos cajeros, con el mismo resultado, lo que quedaba claro era el intento de que fuera Favi, el que se hiciera cargo de la misma. Sin tarjetas y con 34 euros en el bolsillo, la cosa empezaba a poner nervioso a Favila y mosquear muchísimo más al hostelero. Favi intenta salir del paso, y tranquilizar al dueño del local identificándose: "Soy Favila, el pintor". "¿Tú también tienes tarjetas?", pregunta en un tono de voz que no presagia nada bueno. "Yo no uso tarjetas", dice tímidamente Favi. El dueño del restaurante aprovechando el comentario explotó: "¡Que pintor, ni que ocho cuartos!", añadiendo a continuación ahora, más motivos para desconfiar.

Con el paso del tiempo, este suceso que ofendió muchísimo a nuestro personaje en su faceta profesional, rumiando venganza, y sin decir palabra alguna, sacó a relucir su mala uva y aconsejado por su íntimo amigo Donald, no el pato, el Roxu, el del corbatón amarillo reaccionando de una forma terrorífica, desencadenó la operación "Pitu Caleya".

Esta terrible historia le cambió el carácter de tal manera a nuestro premiado que los miembros de la tertulia La Gabardina, viendo el deterioro y con temor a perderlo para siempre deciden por unanimidad comunicar a Favila que ha sido galardonado con el premio Chistera de la Tertulia 2026, para recuperarlo para la causa. La decisión crea a los gabardinos un problema técnico organizativo de muy difícil solución, el que nos hacía quedar muy bien en la entrega de premios anteriores del galardón, con una maravillosa caricatura del galardonado, en este caso no nos parece correcto que sea el mismo el que se retrate, si bien es cierto que contamos con otro pintor en el grupo, el Cabo Ovidio, pero tengo entendido, que es pintor de caldero, cal de blanquear y escoba, para pintar muros, por lo tanto no encaja para nada en nuestro selecto estilo, a pesar de su disposición a colaborar.

En casos como este se activa en acción urgente, y la avanzadilla compuesta por el comandante Lara, Marco Polo y Cabeza Nevada, se tomó con tanto entusiasmo la operación, que se peló la cabeza a cero, al más mas puro estilo marine , y se embarcan en la operación , pues en La Fresneda amanece más temprano. Nuestro mas encendido elogio y agradecimiento a esta patriótica muchachada, siempre alerta y cumplidora.

Con mi firme compromiso de comunicar a los lectores el final de este culebrón, me despido, con un fuerte abrazo y un homenaje a la forma de despedirse de Favi: "Bueno, anda, ta bien, ta luego"". Y añado: muchísimas gracias Favi por dejarme ser tu amigo.