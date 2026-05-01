El trabajo: desafíos ante el nuevo desorden mundial

El Día Internacional de los Trabajadores continúa siendo, en pleno 2026, mucho más que una conmemoración histórica. El Primero de Mayo representa la memoria viva de quienes lucharon por derechos laborales básicos que hoy muchos consideran normales, pero que costaron décadas de huelgas, sacrificios y represión. Y precisamente por eso sigue siendo necesario reivindicarlo: porque numerosos derechos sociales vuelven a encontrarse amenazados por nuevas formas de desigualdad, precariedad e incertidumbre.

Los sindicatos españoles han situado este año el foco sobre cuestiones esenciales: la pérdida de poder adquisitivo, la inestabilidad internacional, las tensiones económicas derivadas de conflictos geopolíticos y la necesidad de proteger el modelo social europeo frente a dinámicas ultraliberales y autoritarias. Pero junto a esas reivindicaciones clásicas han aparecido nuevos problemas que exigen respuestas modernas, rigurosas y valientes.

Porque hoy trabajar ya no garantiza necesariamente una vida digna.

España continúa arrastrando importantes desequilibrios laborales. Aunque las reformas recientes han reducido parcialmente la temporalidad, persisten salarios insuficientes, empleo precario, sobrecarga psicológica y enormes dificultades de emancipación para miles de jóvenes. La figura del "trabajador pobre" ha dejado de ser una excepción para convertirse en una preocupante realidad estructural. En Asturias, esta situación se agrava por factores específicos: envejecimiento demográfico, fuga constante de talento joven, debilidad industrial y falta de oportunidades laborales de alta calidad.

Muchos jóvenes cualificados abandonan la región mientras aumenta la sensación colectiva de incertidumbre sobre el futuro económico y social del territorio.

Sin embargo, uno de los grandes conflictos contemporáneos ya no afecta únicamente al empleo, sino también a la vivienda. Porque de poco sirve un salario si acceder a un hogar se convierte en una misión prácticamente imposible. La vivienda constituye hoy uno de los mayores factores de desigualdad social. Y conviene decirlo con claridad: el problema no son los pequeños propietarios que, tras años de esfuerzo, poseen una vivienda en alquiler como complemento económico legítimo y protegido constitucionalmente. La responsabilidad principal corresponde al Estado y a las administraciones públicas, que durante décadas no han desarrollado un parque suficiente de vivienda pública asequible. España necesita políticas estructurales y no simples medidas improvisadas o populistas. Resulta imprescindible ampliar significativamente la vivienda social, movilizar suelo público y combatirdeterminadas dinámicas especulativas protagonizadas por grandes fondos de inversión que tratan la vivienda exclusivamente como un activo financiero. El mercado necesita seguridad jurídica, pero también equilibrio social. Cuando una generación trabaja y aun así no puede independizarse, formar una familia o construir un proyecto vital, el problema deja de ser individual y pasa a convertirse en una amenaza colectiva para la estabilidad democrática.

A todo ello se suma otro gran desafío histórico: la inteligencia artificial y la automatización. El avance tecnológico ofrece enormes oportunidades, pero también genera inquietud creciente entre millones de trabajadores. Muchos empleos administrativos, industriales e incluso intelectuales empiezan a verse parcialmente sustituidos por sistemas automatizados capaces de realizar tareas humanas con mayor rapidez y menor coste. La cuestión no consiste en frenar el progreso tecnológico, sino en garantizar que sus beneficios no queden concentrados exclusivamente en manos de grandes corporaciones.

El verdadero debate del siglo XXI será cómo redistribuir la productividad generada por la tecnología y cómo proteger la dignidad humana en un mercado laboral cada vez más automatizado. Por ello, será necesario abrir debates serios sobre formación permanente, reducción racional de jornada, protección social adaptada a nuevas realidades y fiscalidad tecnológica justa. El progreso técnico sin justicia distributiva puede terminar ampliando desigualdades ya existentes.

Del mismo modo, empieza a emerger otra realidad frecuentemente invisibilizada: la salud mental laboral. Ansiedad, estrés crónico, hiperconectividad y agotamiento emocional afectan cada vez a más trabajadores. El derecho al descanso efectivo y a la desconexión digital ya no es una cuestión secundaria, sino una necesidad de salud pública.

El Primero de Mayo de 2026 debe servir, por tanto, no solo para recordar el pasado, sino para reflexionar seriamente sobre el futuro. Porque los derechos laborales nunca han sido definitivos. Se conquistan, se consolidan… y también pueden perderse.

Asturias conoce bien esa memoria obrera. Está presente en sus minas, sus fábricas, sus astilleros y en generaciones enteras que entendieron que la dignidad del trabajo constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad justa.

Hoy las formas de explotación son más sofisticadas y menos visibles que hace un siglo. Pero continúan existiendo. Y mientras el miedo, la precariedad y la desigualdad sigan condicionando la vida de millones de trabajadores, el Primero de Mayo seguirá siendo necesario. Porque una democracia sólida no se mide únicamente por sus discursos institucionales, sino también por la dignidad real con la que viven quienes sostienen el país cada día con su trabajo.