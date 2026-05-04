El servicio municipal de agua potable en Castrilón

Hoy quiero referirme a la huella que ha dejado la primera Corporación democrática de Castrillón en el servicio municipal de abastecimiento de agua potable, comenzando por aportar algunos datos curiosos. En el resumen de la gestión de aquella primera Corporación que había redactado al serle concedido el Premio José Fernandín en 2006, constataba que al final de la legislatura (en mayo de 1983), sólo en Piedras Blancas había 600 niños escolarizados en aulas habilitadas por el Ayuntamiento. Gracias a la inversión municipal -más de dos veces superior a la del Estado- habíamos evitado una verdadera catástrofe social en el concejo. La mejora en este servicio (nuestra prioridad absoluta), y en otra serie de infraestructuras básicas me permitía concluir que, tras cuatro años de gestión democrática, el Ayuntamiento se había convertido en la institución más eficaz al servicio del pueblo.

La curiosa prehistoria del servicio

Las primeras Instrucciones sobre Régimen Local (la aprobada por Decreto de 23-6-1813 de las Cortes de Cádiz y la aprobada por el Trienio Liberal el 2-3-1823) fijaban como obligación de los Ayuntamientos cuidar de que estén bien conservadas las fuentes públicas, y haya la conveniente abundancia de buenas aguas, tanto para los hombres como para los animales. Pero en los plenos de Castrillón del siglo XIX este tema no se aborda hasta el 16-9-1887. Lo hacen para dar respuesta a los vecinos de Las Bárcenas, pidiendo que el Ayuntamiento les arreglara la Fuente de Meruxeras. Lo rechazan alegando que hay en el concejo unas 500 fuentes, y que en el presupuesto no existe consignación para hacerlo.

¿Quién cuida entonces de que estén bien conservadas las fuentes públicas…? Años más tarde en un acta aparece el nombre de una de las personas que lo había hecho a título individual. Hablando sobre la Fuente del Bosque del Pedrisco, en Subcarcedo, comentan que de dicha agua se surten Salinas y Raíces desde hace más de 40 años. Y que hace 37 años un particular había recogido sus aguas en dos caños, como atestigua una placa: "Esta Fuente se hizo a expensas de D. José Galán y Estrada. Año 1866".

La esposa de este particular es Teodora González-Carvajal Zaldúa, a uno de cuyos 5 hermanos, Leopoldo, tras haber hecho fortuna en Cuba, Alfonso XII le otorgará el título de Marqués de Pinar del Río por Decreto de 26-2-1885.

Los vecinos de Piedras Blancas tendrán mejor suerte al reivindicar ocho años después que el Ayuntamiento cuide las fuentes del Cura (en El Vallín) y del Ferrota (cerca del actual Consistorio). El 25-1-1895 el pleno asume como propia esa gestión.

El pleno del 24-4-1896, tras conocer que Bernardo Álvarez Galán pedía que instalaran un grifo en el colegio que, para la educación de los niños del concejo, había construido en Raíces, abrirá una nueva etapa. La comisión que constituyen propone llevar agua, no sólo a Raíces sino tambiéna Salinas donde en tiempo de baños su número de habitantes puede llegar a mil. Un miembro de la comisión, el ingeniero militar Genaro Alas (hermano de Leopoldo Alas Clarín), confecciona el primero de los proyectos al respecto.

Tengo un banco de datos sobre la historia de este servicio a lo largo del siglo XX, pero el objeto de este trabajo es dar cuenta sobre la aportación a esa historia de las Corporaciones que he presidido.

La gestión de las primeras corporaciones

En 1979 a la mayoría de los hogares les llegaba agua del Narcea sin depurar; se cogíamos del canal de Ensidesa en El Foxaco, Pillarno. Ello nos exponía a graves problemas, como el que exponía La Voz de Asturias en noviembre de 1980: "Castrillón: 1.600 vecinos sin agua por culpa del embalse de Soto de la Barca. Unas obras en la presa mantendrán el municipio sin agua potable por tiempo ilimitado".

Lo que veo en el pantano de Calabazos -que Unión Eléctrica ha tenido que vaciar- es aterrador. Salen al río Narcea miles de toneladas de la manta de lodos de varios metros de espesor acumulados en su fondo durante décadas.

Viéndonos fuera de combate, no tenmos más remedio que hacer de la necesidad virtud, acudiendo a la ayuda del Gobierno. Conseguimos así uno de los mayores éxitos de nuestra gestión municipal: implicar al Estado en la solución definitiva de las deficiencias en el servicio de abastecimiento de agua potable a nuestra población.

Al MOPU, le planteamos:

1º, traer hasta Piedras Blancas el agua que CADASA (Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento creado en 1967) tenía proyectado hacer llegar hasta la La Lleda, en Avilés, desde el embalse de Rioseco. Para ello había que instalar una arteria de 5 kms, con un túnel de 230 m bajo El Caliero, y construir un nuevo depósito en El Castro, donde se conectarían nuestras redes de suministro.

(Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento creado en 1967) tenía proyectado hacer llegar hasta la La Lleda, en Avilés, desde el embalse de Rioseco. Para ello había que instalar una arteria de 5 kms, con un túnel de 230 m bajo El Caliero, y construir un nuevo depósito en El Castro, donde se conectarían nuestras redes de suministro. 2ª.- Instalar otros 11 kms de arterias que, a partir de ese depósito, pasaran el agua en sifón hasta la loma de El Muro, bifurcándose desde aquí, por un lado, hacia Vegarrozadas, La Braña y Llodares; y por otro, hacia Santo Adriano, el Valle de Naveces y Santa María del Mar, Los Carbayos y Bayas.

pasaran el agua en sifón hasta la loma de El Muro, bifurcándose desde aquí, por un lado, hacia Vegarrozadas, La Braña y Llodares; y por otro, hacia Santo Adriano, el Valle de Naveces y Santa María del Mar, Los Carbayos y Bayas. 3ª.- Construir un depósito regulador en El Muro, y otros dos depósitos elevados, uno en La Braña y otro Los Carbayos (Naveces). El depósito regulador del Muro (de 3.000 metros cúbicos de capacidad) permitiría abastecer a las zonas altas de El Vallín y El Villar. El depósito elevado de La Braña (de 100 metros cúbicos), no sólo serviría a esta localidad -que carecía de red municipal de agua potable- sino a la de Llodares. El de Los Carbayos (también de 100 metros cúbicos) permitiría llevar el agua por gravedad a Bayas y a Santiago del Monte.

Para este conjunto de obras logramos del Estado más de 270 millones de pesetas. Nuestra aportación llegará a 60 millones de pesetas, expropiaciones incluidas. El total (330 millones de pesetas), es superior en 100 millones al valor que el Inventario Municipal atribuía a la totalidad de las redes de agua y los depósitos construidos en la historia anterior el concejo: 234.026.350 pesetas.

Poco antes de salir yo del Ayuntamiento se produce el traspaso al Principado de las competencias en materia hidráulica. Pedro Piñera logra que nuestras obras pendientes sean declaradas de “interés general” del Estado y asumidas al 100 % por la Dirección General de Obras Hidráulicas. Entre ellas logro incluir dos nuevos proyectos: 1º.- Un gran depósito en la Rasa de San Martín de Laspra para dotar de todo el agua que necesiten a esta localidad, a las de Salinas, Raíces Viejo y Raíces Nuevo, y la zona industrial de San Juan de Nieva; sustituiría al anterior, de poca capacidad, instalado a media ladera, próximo a Salinas. 2º.- Dos nuevas arterias de gran capacidad para mayor cantidad de agua a dicho depósito y a los puntos de suministro.

Casi 50 años después Castrillón sigue teniendo resuelto el suministro de agua, y lo tendrá por mucho tiempo. La arteria de 5 kilómetros desde La Lleda, y el túnel de 230 metros bajo El Caliero, permiten traer agua para 40.000 personas. Joaquín de Medrano y Fúster, Delegado del Gobierno en la CHNE (Confederación Hidrográfica Norte de España), declaraba entonces que nuestro concejo puede ser uno de los primeros del Norte de España en resolver de mantera satisfactoria los problemas de abastecimiento de agua potable.