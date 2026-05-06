No hay circo, sino un grupo de aspirantes a entrar en él

En el pleno extraordinario celebrado el 22 de abril incluí en el orden del día la propuesta de creación de una comisión especial de investigación sobre el proceso selectivo de 5 auxiliares administrativos. Aunque el grupo IU lo pidió por registro ya tenía convocado el pleno con la citada propuesta, a iniciativa propia.

Tanto IU, como el PP se prodigaron en medios de comunicación, y sobre todo en redes sociales, pidiendo que asumiese mi responsabilidad. Deben tener claro que soy responsable, aunque no se de qué. Pedían también máxima transparencia ya que el asunto estaba dañando la imagen de la corporación y del Ayuntamiento.

Podría decir más, algunos de sus comentarios fueron y son, totalmente tendenciosos. No cabe duda que a día de hoy han conseguido con sus mensajes que muchas personas hayan llegado a la conclusión de se produjeron irregularidades en el proceso.

Visto esto, propuse que la comisión estuviese formada por todos los miembros de la corporación, los 17, me parecía que era la forma de dar máxima participación y transparencia. La propuesta fue aceptada por unanimidad, quedando únicamente la designación de la presidencia de la comisión, ya que rechacé asumir la misma, proponiendo que fuese el portavoz de IU, que fue quien primero pidió explicaciones públicas. Para mi sorpresa, y creo que para todos los presentes en el pleno, declinó tal propuesta.

Mi rechazo, que hice extensivo a cualquier miembro de mi partido, está más que justificado. ¿Cómo va a presidir la comisión la persona a la que le exigen depuración de responsabilidades o más bien a quien señalan como responsable? ¿No es más lógico que quien defiende que se han producido irregularidades sea quien presida, dirija las sesiones de la Comisión y proponga el dictamen final? El debate del asunto, como digo, fue en sesión plenaria, con público presente y emitido por una emisora de radio local.

En una reunión posterior de todos los grupos, IU siguió rechazando asumir la presidencia, proponiendo entonces que fuese la portavoz o alguien del PP, algo que también rechazaron. Entonces, ¿Dónde está el circo? Me atrevo a decir que lo que pretenden es seguir esparciendo dudas, bulos y enquistando el problema. Su objetivo no es aclarar lo que pasó en el proceso. Están satisfechos con lo que está calando, con eso les basta.

Que digan porqué no quieren presidir la comisión y pedir todo lo que estimen oportuno para despejar cualquier duda.

No señora Ochoa, no pretendo crear ningún circo. Y, usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere su partido? ¿Quieren tener argumentos para acusarme de dirigir la comisión a mi antojo? ¿Qué dice de contar con los votos de los no adscritos? ¿Qué es lo que hay que votar? ¿Qué circo mental se ha montado? Y si hay que votar algo, haciendo una interpretación de su afirmación, ¿ya sabe el sentido del voto de los concejales restantes? Venga, asuma la presidencia, dirija y convoque la comisión cuando y como quiera, pida toda la documentación, declaraciones y comparecencias que considere, proponga un dictamen y hágalo público. Hay que trabajar un poco, ya lo sé, e igual los funambulistas, por emplear términos circenses que parece le gustan, que mal le asesoran, no tienen tanto tiempo libre para dedicarle. Es lo que tiene la política local si te la tomas en serio, la renuncia a ciertos placeres de la vida.

Por cierto, los funambulistas suelen trabajar con red, solo los muy expertos, que no es el caso, lo hacen sin ella. La red, en este caso, es trabajar los asuntos y estudiarlos un poco para no meter la pata continuamente.