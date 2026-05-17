Cinco décadas y más

El 19 de mayo de hace cinco décadas se produjo la inauguración oficial del Hospital Universitario San Agustín (HUSA), llamado entonces Residencia Sanitaria San Agustín. El hospital había iniciado ya su actividad en la segunda quincena del mes de febrero de aquel año. Desde entonces miles de profesionales sanitarios y decenas de miles de pacientes le han dado vida en cada uno de los momentos de la verdad que representa el encuentro entre un profesional y un paciente.

Un hospital es una organización viva que se adapta continuamente al entorno y a los tiempos. Hoy el hospital se va orientando a la atención a una sociedad bien diferente a la de hace cinco décadas, cuando los más de dos mil partos anuales, los procesos vinculados a la contaminación y los graves accidentes de tráfico producidos en la carretera de circunvalación ocupaban buena parte de la actividad. Hoy el HUSA atiende pacientes de más edad, un mayor número de enfermos crónicos, incluidos los tumores, aborda nuevas enfermedades, aplica los tratamientos más avanzados y participa en la formación de las nuevas generaciones de profesionales, en coherencia con su compromiso con la sociedad, porque esa es la esencia de un hospital público.

Cuando llegué al hospital como estudiante en prácticas voluntarias, a finales de 1978, me resultó fascinante la intensidad con la que se trabajaba, con la que se cuidaba cada detalle con el paciente y la excelente relación que existía entre los profesionales. Mi posterior camino profesional fue complejo y diverso. Una circunstancia casual me permitió optar a una plaza definitiva en el hospital donde había dado mis primeros pasos.

El regreso, veintiséis años después, fue muy emotivo al volver a encontrarme con personas con las que había coincidido en mi época de estudiante. Volví entonces a tener la sensación de pertenencia que había echado de menos durante años.

El próximo miércoles se celebrará el acto central conmemorativo de los 50 años del hospital, con la presencia en el Auditorio del Centro Oscar Niemeyer de numerosos veteranos jubilados y profesionales en activo, acompañados por un amplio abanico de autoridades, aunque echaremos de menos a muchos que ya no están y que nos acompañaron en este camino. Además de la emoción del reencuentro, será la continuidad entre el pasado y el futuro que están ya construyendo las nuevas generaciones de profesionales, extraordinariamente preparados, en cuyas buenas manos podremos poner nuestra salud con la mayor confianza. n