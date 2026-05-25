La otra IA (animal)

Estoy empezando a cansarme de las maravillas y los milagros que atribuyen a la Inteligencia Artificial. No cuestiono su importancia, sé que forma parte del progreso y lo acepto, pero llevo mal oír que, dentro de poco, se ocupará de las cosas complicadas y nosotros podremos dedicarnos a otras tareas menos exigentes. Supongo que a disfrutar como animales.

Lo mismo va por ahí el futuro. Los animales disfrutan y no se complican la vida. Existe la posibilidad, cada vez más fundada, de que vivan mejor que nosotros y tengan una inteligencia que nos negamos a reconocer por miedo a salir malparados. Hay pruebas que lo confirman. Los investigadores están revelando hallazgos muy sorprendentes. El pasado mes de enero supimos de una vaca, llamada "Veronika", que cogía palos con la boca para rascarse, eligiendo el más áspero para el lomo y el más suave para las ubres y las zonas más delicadas. Las vacas, al parecer, tienen una capacidad cognitiva mayor de lo que pensábamos.

Pero no solo las vacas. Los cerdos, en contra de la opinión generalizada, distinguen la suciedad de la limpieza, utilizan la memoria a largo plazo y su comprensión espacial es magnífica. Otro detalle increíble es que los cuervos, cuando se aburren, eligen a otro animal cualquiera y se ponen a graznar para molestarlo y divertirse, al ver cómo se enfada y reacciona indignado.

Cuanto más investigan a los animales más se sorprenden con sus capacidades. Lo último que los científicos han descubierto es que algunos animales domésticos perciben si el humano con el que conviven es corto de la azotea o tiene una inteligencia aceptable. Un hallazgo que rompe todos los esquemas porque que tu perro o tu gato sean capaces de juzgarte, te tengan calado y sepan de qué pie cojeas ya era lo que nos faltaba. Abre una nueva vía en nuestra relación con los animales que es para preocuparse.

Podemos disimular y pasar por alto las habilidades de la vaca "Veronika" o que los cerdos detesten la suciedad y prefieran la limpieza, pero con esto de que los perros y los gatos calibren nuestro nivel de inteligencia no contábamos. Especulábamos sobre en qué medida podría afectarnos la Inteligencia Artificial y resulta que los animales, que creíamos irracionales, manejan herramientas, son solidarios, entienden los conceptos de equidad y empatía, resuelven problemas y saben si tenemos la cabeza bien o mal amueblada. Y si, a todo esto, sumamos que ningún animal hace con sus semejantes las barbaridades que hacemos nosotros, la bofetada en los morros es de las que necesitan una buena bolsa de hielo.

Corren malos tiempos para los humanos. Creíamos que éramos los reyes del Universo y el espejo nos devuelve la realidad de que somos como cualquier bicho viviente. En su día, ya lo anticipó Darwin. Dijo que el ser humano es un animal que nació con suerte. Una suerte que se nos está acabando porque la Inteligencia Artificial por un lado y la Inteligencia Animal por otro nos están acorralando y a saber qué será de nosotros.

Los videntes y los echadores de cartas barajan varias hipótesis. La más sólida es que, seguramente, dentro de algunos años acabaremos emigrando a Marte porque aquí ya estamos muy vistos y no engañamos a nadie.