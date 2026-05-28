Ha nacido una nueva compañía

Un miércoles por la tarde, de esos en que el calor que vierte por las sisas, "unas personas se separan de otras para representar ante éstas posibilidades de la existencia humana". Y "en ese separarse y ponerse enfrente para representar la vida, los actores abren un conflicto". Y ya tenemos teatro que, continúa Juan Mayorga, "es el arte de la reunión y la imaginación". La compañía del Casa de Encuentros de las Mujeres de Avilés lo consiguíó ante anoche en Las Vegas. Unos centenares de personas dispuestas a dejarse contar qué sucede en el pueblo en el que un balneario amanece con las pilas descargadas.

Y lo desbordaron.

El espectáculo que se vio en Las Vegas lo habían estrenado en Los Canapés el pasado 24 de abril. Parece que no habrá más oportunidades de verlo. Y es una pena. Porque vale, el teatro es un arte efímero, pero estaría mejor que no lo fuera tanto.

"La creíble historia de Tamara Vaquero y sus irrefrenables deseos de hacer el bien" es el título –larguísimo, difícil de retener– del montaje que escribió Natalia Suárez Ríos a partir del clásico "Un enemigo del pueblo" , de Henrik Ibsen. Los personajes masculinos originales, en el montaje de Suárez Ríos son mujeres. Las mujeres de Ibsen, en cambio, son hombres (el marido de Tamara y Pedro, su hijo). Hay metateatro (sale Ibsen y sale una autora llamada "Natalia" hablando del trabajo escénico que se va a representar). Lo demás es el balneario, el vertido, la televisión rapaz, el pueblo pequeño y el infierno grande... "Un enemigo del pueblo", un clásico para poder seguir sacando los colores al momento presente (el discurso de Tamara es puro lujo, como el del final del "El gran dictador" que, aunque en puridad, sirva para sacar al espectador de la ficción está bien que lo haga). El papel de la prensa en un drama de geografía reducida es raro: no todos los periodistas locales somos tan malvados. Y el del marido: de tan plácido parece quieto.

Pero esto son pequeñeces.

Las cosas grandes están en haber creado una compañía donde buena parte del reparto sobresale montañas.

Los espectadores que llenaron el Llar de Corvera disfrutaron casi más que las componentes de una compañía que ha nacido para hacerse grande. Y todo esto, en una tarde de calor como ninguna.