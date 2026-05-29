De la discordia en el Agüil y del descenso a la sentina

Es sobradamente conocido y pleno de actualidad el problema de convivencia, o más bien, la discordia imperante en las viviendas sociales de El Agüil en Salinas. Han sido numerosas las noticias aparecidas en los distintos medios de comunicación en los últimos días sobre este asunto: la difícil, por no decir imposible, coexistencia en este inmueble gestionado por Vipasa, empresa responsable del parque público de viviendas en Asturias y dependiente directamente de la Consejería de Vivienda, que es quien debería ejercer la dirección y el control en última instancia.

Los trasteros ocupados y utilizados incluso de forma escatológica, el intento de robo de un vehículo, el incendio supuestamente intencionado que dejó calcinada una vivienda, los alquileres ilegales como pisos turísticos son muestra del caos imperante, de unos hechos, que han culminado en varias denuncias, que confiemos en que se resuelvan ágilmente.

Parece que transitar por ese lugar se ha vuelto tan peligroso que ya ni siquiera los repartidores se atreven a distribuir pedidos ni mercancías y, si no, que se lo pregunten al del Burger King, al que le robaron el casco de su moto mientras entregaba las hamburguesas.

Y es que tal como ha dicho una vecina de una forma muy expresiva a modo de juego de palabras: “Vipasa, pasa”. ¡Lo sencillo que sería todo si cada quien o cada cual asumiera de verdad sus funciones! Porque, ¿de qué nos sirve ceder el poder a un Estado fuerte (el Leviatán) para que imponga orden, tal como indicaba Thomas Hobbes, si ese Estado acaba siendo más lobo que los propios hombres a los que se trata de controlar contractualmente?

Pero como no todo puede ser malo, me ha sorprendido gratamente que el parlamentario de la Junta del Principado, Javier Jové,y el concejal del Ayuntamiento de Castrillón, José Jorge Anes hayan descendido, aunque de modo simbólico, a la sentina de la embarcación, abandonando el estado de confort en el que suelen aletargarse los políticos, mientras escuchan a la orquesta del Titanic, antes de que todo acabe hundiéndose.

Busquen ustedes mismos las siglas de su partido, si es que no las conocen, ya saben que yo no suelo hablar de política, pero sí de humanidad y de intuiciones y, tras la conversación mantenida con el diputado, Javier Jové, en el Chelsea en Oviedo, creo que desde la política aún pueden hacerse cosas para mejorar la forma de vida a la ciudadanía, aportando ilusión y devolviendo credibilidad política.