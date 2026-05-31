Opinión
Llantos espaciales, amores congestionados
Rakel Camacho presenta una espectacular "Las amargas lágrimas de Petra von Kant" entre el cabaret y la realidad
"Las amargas lágrimas de Petra von Kant" son tan del futuro que parecen espaciales; de ese futuro que uno se hubiera imaginado de haber vivido en los setenta y no en el siglo XXI. Pero también es una comedia de mesa camilla y hasta un número de cabaret de la república de Weimar. "Las amargas lágrimas de Petra von Kant" es eso y una producción de lujo (Luis Crespo, a la escenografía; Pier Paolo Álvaro y Roger Portal, diseñadores de vestuario) y una dirección majestuosa (Rakel Camacho). En el futuro de Fassbinder es crucial romper la realidad para crear una nueva.
Petra von Kant (Ana Torrent) es una diseñadora con el corazón roto. Por su habitación se presentan las modelos que la rodean. Y también los sueños que la sobrecogen.
De eso va "Las amargas lágrimas de Petra von Kant". Y yendo de eso, el espectáculo que se presentó antes de anoche en el teatro Palacio Valdés –repitió el sábado– se conforma como un tiovivo de emociones desmedidas y de pálpitos desaforados. Y si uno no se deja atrapar por unos o por otros, al final, lo que siente es más cercanía al presente que a las lágrimas del porvenir. No sé si me explico. Y es que "es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a la categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo".
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