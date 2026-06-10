La MICA es una herramienta seria, no un juguete

Para muchas personas y entidades, además de los medios de comunicación, la Mesa por la Industria de la Comarca de Avilés (MICA) nace en un acto celebrado en la Torre del Centro Niemeyer el 8 de febrero de 2020, en el que se procedió al acto de firma de su constitución oficial. Aquel acto fue la consecuencia de muchas reuniones que con anterioridad se mantuvieron en principio entre las uniones comarcales de CC OO y UGT y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Avilés, y cuyo resultado se plasmó en el acuerdo para constituir la MICA.

En dicho acuerdo se hizo un análisis de la situación de la comarca, acompañado de una serie de propuestas y un acuerdo relativo a la propia Mesa por la Industria, donde literalmente se señala que "prestará especial atención a proyectos" que tengan que ver con:

a) Mejora competitiva de la industria.

b) Atracción de la inversión.

c) Formación y capacitación.

d) Suelo industrial.

e) Comunicaciones.

f) Movilidad.

g) Medio ambiente.

h) Energía.

Cabe reseñar que en todas las reuniones que se mantuvieron antes del acuerdo, los sindicatos entendíamos el papel principal que tenía que jugar la Cámara de Comercio por la posición histórica que hicieron valer los tres últimos presidentes de esta entidad en defensa del consenso a la hora de apoyar todo aquello que redundará en beneficio de la comarca de Avilés, y de ahí el acuerdo tácito de que ejerciera tanto la portavocía como la secretaría de la MICA. Así se trasladó al acuerdo posterior con los ayuntamientos en la Torre de Niemeyer, que lo aceptaron sin ningún problema.

La MICA es un órgano de participación que permite identificar y compartir las necesidades de la Comarca de Avilés y, a través de ella, canalizar la resolución de problemas y la formulación de propuestas. Además, constituye un instrumento de influencia ante las administraciones y entidades competentes para favorecer la búsqueda de soluciones a las demandas o problemas existentes.

En la entrevista concedida por el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, publicada porLA NUEVA ESPAÑA el pasado día 7 de junio, hace unas declaraciones que obligan a realizar una serie de puntualizaciones con el único objetivo de que prevalezca la verdad. Dice que en la MICA no se determina el liderazgo y que cualquiera de sus integrantes la puede convocar. Es cierto, faltaría más, pero cuando se decide por unanimidad que será la Cámara de Comercio la que ostente la portavocía y la secretaría, está aceptando implícitamente en ese momento el protagonismo de convocarla, realizar las actas, así como el orden del día de la convocatoria, previamente consensuada con todos los miembros. Aquí conviene recordarle que ya se solicitó en varias veces su convocatoria, de forma privada y también pública, a lo que usted ha hecho caso omiso.

La convocatoria de la MICA resulta fundamental para garantizar la participación, el diálogo y la puesta en común de las diferentes perspectivas a los problemas o necesidades de la Comarca de Avilés.

Dice usted en esa misma entrevista que lo que se acordaba en la MICA no salía de "nuestras fronteras". Una vez más conviene matizar que los actores que conformamos la Mesa por la Industria hemos elevado las reivindicaciones acordadas en ella a nuestros órganos superiores, dentro y fuera de Asturias, y a otros ámbitos en los que pudiéramos haber participado. Estas declaraciones suyas hacen pensar por lo tanto que es usted el que no lo ha hecho, a pesar de estar acordado en la propia Mesa. Así sucedió cuando se le envió una carta a la ministra de Industria Comercio y Turismo, María Reyes Maroto Illera, después de la reunión celebrada el 26 de abril del 2021, en la que se le solicitaba la convocatoria urgente de la Mesa del Aluminio, integrada por los ayuntamientos de Avilés y Coruña, el Gobierno del Principado de Asturias, la Xunta de Galicia y los sindicatos, para impulsar una solución necesaria para el mantenimiento de la factoría de Avilés de la antigua Alcoa.

¿De verdad la MICA. no traspasó "fronteras"?

¿Acaso cuando se ha estado interpelando y reclamando una tarifa para la industria electrointensiva e híper-electrointensiva, los derechos de emisión de CO2, aranceles medioambientales de forma consensuada y unánime no se han traspasado fronteras? Hablar, como usted hace, de que las decisiones que se toman en la MICA son descafeinadas es intentar desprestigiar tanto a la propia Mesa como a quienes la componen, y no entender que se creó para que los representantes políticos, económicos y sociales de esta comarca trabajemos coordinadamente en manifestarnos con una sola voz, no solo por las particularidades de esta comarca, sino dando respuesta a las necesidades de nuestra industria comarcal.

Todos analizamos en nuestras respectivas organizaciones la situación de la industria, su repercusión en el empleo y en la economía de esta comarca, y por lo tanto no le pertenece ese privilegio solo a la entidad que usted preside. Disponen, como no puede ser de otra manera, de la libertad para decidir lo que ustedes vean conveniente. Pero eso sí, sin menoscabar el derecho de los demás con toda la legitimación para poder hacerlo. Y mucho menos tratando de denigrar al resto de integrantes de la MICA y su labor.

La ausencia de convocatorias solo puede interpretarse o bien como una señal de que se considera que no existen necesidades y problemas o como una falta de reconocimiento del valor que aportan las opiniones, experiencias y propuestas de los distintos agentes que conforman la MICA.

Queremos recordar que la verdad absoluta no existe y que la participación colectiva enriquece los análisis, la identificación de problemas y ofrece soluciones más eficaces además de contribuir a una toma de decisiones más abierta, plural y representativa de las necesidades de la ciudadanía.

En definitiva, si uno no quiere seguir con la responsabilidad que le fue otorgada y que asumió en su día, se siente incapaz de hacerlo, o cree que las opiniones y pensamientos de los demás no sirven, no debería dar más vueltas y decirlo abiertamente. En beneficio sobre todo del bien común.

Aun así, vemos la obligación de recordar que eso mismo ya lo solicitamos tanto UGT como CC OO hace algún tiempo. Hubiera sido un buen momento para aceptar que otra entidad hubiera dado el paso adelante. Por lo que vemos, en esto también flaquea la memoria.

Por encima de usted, de nosotros, de las entidades que representamos y por supuesto del interés particular, está el interés general; nosotros no renunciamos a él y lo seguiremos defendiendo con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros argumentos. Sólo pedimos respeto por las personas y por los acuerdos alcanzados por todos.

Cabe recordar, finalmente, que todos somos necesarios, pero ninguno imprescindible.