"Vale engañar" o precampaña electoral: una difícil encrucijada del PSOE de Castrillón

Sorprendente artículo de opinión el publicado por Iván López Reguero, secretario general y portavoz del PSOE de Castrillón, el pasado 7 de junio, en el diario LA NUEVA ESPAÑA, aunque más bien parece un burdo ejercicio de egocentrismo, a los que nos tiene acostumbrados el PSOE, con el que nos quiere regalar a los mortales sus virtudes —más bien torpezas— para gobernar este municipio, algo que no ha sabido llevar a cabo en su anterior periodo de gobierno compartido con la extrema izquierda.

Y es que muy pronto ha comenzado esta precampaña electoral del PSOE en Castrillón para los próximos comicios de mayo del próximo año, lo que demuestra claramente una gran preocupación por el futuro político que le depara. Un oscuro y desmoralizador futuro de un partido local que ha vivido siempre al rebufo de la extrema izquierda y de la crítica destructiva, polarizadora y enfrentista, muy común en esta izquierda radicalizada y alejada de la realidad de las verdaderas necesidades de nuestro concejo y nuestros vecinos.

El debate por la tasa turística en Castrillón

Y es que desde el PSOE empiezan a tocar a arrebato ante el trágico porvenir que les espera a las agrupaciones y juntas locales en las próximas elecciones. Aunque, claro está, lo único que preocupa a su líder nacional, a ese magnánimo falso mesías que usted, señor López, y su grupo apoyan y avalan sin crítica alguna, es su propia continuidad en el poder a cualquier precio. Y es que el PSOE de Castrillón es a Barbón lo que este último es a Pedro Sánchez. ¡Preocupante!

Titula usted su artículo como “Liderazgo y sostenibilidad” y subtitula con una frase vacía de contenido: “Castrillón, ante el reto de aplicar la tasa turística”. Ni la tasa turística es ni será un reto para Castrillón, ni usted es ni será capaz de liderar, y menos aún sostener, ningún proyecto político realista y coherente para este concejo.

Vox carga contra la propuesta socialista

Se olvida usted de que ese bodrio de anteproyecto legislativo, la Ley de Estancias Turísticas, que quiere aprobar el Gobierno social-comunista del Principado, no incluye, gracias a Dios, la obligatoriedad de su aplicación para los ayuntamientos.

Por otro lado, sigue sin querer enterarse de que en Castrillón gobierna el PP y de que, junto con Vox, mantiene la mayoría absoluta y ha votado en contra de su aplicación. Debería revisar nuevamente la “moción de rechazo a la implantación de cualquier figura impositiva y/o tributaria de carácter turístico”, presentada por Vox y aprobada por mayoría absoluta del PP y Vox en el pasado pleno del Ayuntamiento de Castrillón del mes de febrero.

El rechazo a nuevos impuestos turísticos

Hemos presentado esa moción, y votado a favor de la misma, por convicción: a) por cuanto presentan ustedes la tasa turística bajo el argumento de la falsa sostenibilidad, demonizando la actividad turística y empresarial; b) por cuanto el Gobierno social-comunista del Principado traslada la responsabilidad política a los ayuntamientos, pretendiendo fragmentar el mercado único asturiano, enfrentando a unos concejos con otros y perjudicando la marca de Asturias como destino acogedor y competitivo; c) por cuanto OTEA califica la tasa como dañina, injustificada e inoportuna, ya que las empresas de turismo operan con una rentabilidad límite por los incrementos de costes; d) por cuanto los turistas vienen financiando los servicios públicos, como el resto de ciudadanos, con el pago del IVA y de los impuestos de las actividades económicas y empresariales; e) por cuanto la relación entre tasa y gasto que ustedes aplican es totalmente falsa e interesada; f) por cuanto los servicios públicos no son usados solamente por los turistas, resultando imposible calcular el gasto concreto atribuible a estos, etcétera.

Por cierto, señor López Reguero, ¿ha preguntado a su líder espiritual “Cepi”, alcalde socialista de Pola de Siero, qué opina de la tasa turística que usted defiende con tanta vehemencia?

Financiación municipal frente a tasa turística

Podemos admitir que para el Ayuntamiento algunos costes puede que se vean incrementados por una gran afluencia de turismo —limpieza, recogida de basuras, mantenimiento de playas...—, pero no es menos cierto que la recaudación fiscal que se genera por este turismo acaba en manos de otras administraciones.

Si el objetivo es aumentar los ingresos municipales, debería reclamarse una mayor financiación autonómica y estatal del Ayuntamiento, participando este con mayor cuantía en los impuestos existentes. Si el turismo genera riqueza, empleo e impuestos, la solución no debería ser crear un nuevo gravamen, sino garantizar que parte de esa riqueza llegue a nuestro Ayuntamiento.

Más recursos para playas, limpieza y seguridad

Mayor financiación para el mantenimiento y limpieza de las playas, para el mantenimiento de los servicios de salvamento en las mismas, para el mantenimiento de los espacios culturales y naturales protegidos, para el supuesto sobrecoste de la recogida de basuras con un mejor trato económico a los ayuntamientos por parte del chiringuito de Cogersa, para un mayor esfuerzo por la limpieza de las calles, para el sobreesfuerzo que supone la seguridad del municipio, etcétera, en el periodo de mayor incidencia turística.

Resulta demagógico que la preocupación de la izquierda por la presión turística aparezca en un concejo y en una comunidad que llevan años intentando atraer más visitantes y, sin embargo, en estos momentos, la respuesta política del PSOE y la extrema izquierda de Castrillón y de Asturias sea la de siempre: crear un nuevo impuesto o tasa para recaudar más.

Crítica a la gestión de la izquierda

La contención del gasto, la priorización de inversiones y la mejora de la eficiencia son para la izquierda mucho más complicadas que implementar una “gran solución innovadora” como la de crear una nueva tasa o impuesto y, en este caso concreto, considerar al turista como una fuente de recaudación con maleta y no como un visitante que contribuye al crecimiento económico local. Para esa izquierda, la creatividad para cobrar más tasas e impuestos crece mucho más rápido y con mayor eficiencia que la creatividad para gobernar y gestionar.

Y sí, señor López Reguero, si el turismo genera riqueza, empleo e impuestos, la solución no debería ser crear un nuevo gravamen, sino garantizar que una parte de esa riqueza llegue a los municipios. Antes de cobrar más a quienes visitan Asturias, habría que preguntarse si los ayuntamientos reciben una financiación justa de esos impuestos que los visitantes pagan y si los recursos actuales se gestionan de la forma más eficiente posible.

¿Vale engañar o es precampaña electoral?