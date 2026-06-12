El Presidente del CISB falta a la verdad: la opinión de José Manuel Lozano, alcalde de Soto del Barco

Hace unos días decía que mi objetivo no era perdurar en política. Accidentalmente me tocó asumir esta responsabilidad bajo las siglas de la Candidatura Independiente Concejo Soto del Barco (CISB), porque Jimi (EPD) así me lo pidió, condicionando su presentación a que yo le acompañara. En otro caso bajo ningún concepto aceptaría. Tras el trágico suceso y a petición unánime del Grupo Municipal, asumí la responsabilidad de dirigir el Ayuntamiento. Una entidad que adolece de medios personales y materiales suficientes para prestar un servicio adecuado. Con los recursos disponibles hacemos lo que se puede, siendo el mayor problema el disponer del suficiente personal para las labores de desbroce, limpieza viaria y de mantenimiento del servicio de abastecimiento de agua.

No obstante, en este tiempo hemos mantenido la actividad cultural a un nivel similar al que se venía desarrollando por Jimi, por lo que agradezco el altruista y gran esfuerzo de nuestra concejal de Cultura. Así como la organización de múltiples talleres en distintos núcleos del municipio por las concejalas de Participación Ciudadana y de Salud, al igual que las campañas medioambientales y de concienciación en el reciclaje de residuos por la concejala de Medioambiente. Sin olvidar las actividades y el impulso de distintas disciplinas deportivas por los concejales de Deportes.

Por otra parte, esta legislatura se ha centrado en la difícil tarea de optimizar servicios básicos como el abastecimiento de agua potable, recogida de residuos y alumbrado público. Tareas todas ellas que hemos tenido que ir descubriendo e intentando reconducir desde que llegamos, y cuyos procedimientos esperamos culminar antes del final de legislatura.

Dicho esto, será entendible mi decisión de no continuar a partir de la próxima legislatura. Decisión de la que es conocedor el presidente de la CISB. Tanto es así que a primeros de febrero se reunió conmigo y con la concejala de Turismo y Festejos para conocer la disposición de ésta para seguir liderando la candidatura en el futuro. De tal manera que para que fuera cogiendo experiencia yo debería realizar el cambio en el orden de los tenientes de Alcalde, para que en mi ausencia me sustituyera en el cargo. Nuestra opinión era que cualquier cambio de esa naturaleza era más propicio realizarlo al final del año. Pero ante la insistencia pasiva, ya que desde esa fecha hasta ahora no tuve respuesta a mis llamadas, adopté esta medida en este momento ya que necesito ausentarme un tiempo por mis controles hospitalarios.

Lo que bajo ningún concepto me esperaba es la reacción del presidente de la CISB, a través de sus manifestaciones públicas de este jueves. Razón por la que me veo obligado a expresar con claridad y sin ambiguedades lo sucedido. Es evidente que quien tiene la competencia para realizar tal reorganización es el Alcalde, pero no lo hice por iniciativa propia sino para ejecutar una decisión del presidente de la CISB. Cómo he dicho el equipo de los ocho concejales que representamos a la CISB hemos hecho una gestión excelente con los medios disponibles, por lo que cualquier observador entenderá que si yo voy a dejar esta responsabilidad dentro de unos meses, qué interés voy a tener en modificar nada, sino es por lo que acabo de exponer.

Lo que no entendemos es esta reacción del presidente de la CISB, desmarcándose de la decisión adoptada. Yo no me considero un político al uso porque digo las cosas claras, quizá para perdurar en "política" debe tener que actuarse de otra forma. En todo caso, seguiremos trabajando por el municipio, yo de forma altruista como hasta ahora, y a pesar de todos los imponderables. Dentro de un año será lo que haya de ser.