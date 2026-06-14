La transformación definitiva

Defendía el arquitecto Eduardo Leira, autor del Plan General de Ordenación de Avilés, en una reflexión de hace ya dos décadas sobre la transformación que ha vivido la ciudad desde que se convirtió en polo industrial del norte que hacía falta que recuperara su protagonismo. El urbanista Leira se refería a la necesidad de un proyecto estratégico que identificara las oportunidades de Avilés como ciudad, por un lado, vinculadas a su ría, respecto a la creció siempre de espaldas, pero también a su carácter de doble centralidad (comarcal y metropolitana) .

Esta semana Avilés ha querido poner sobre la mesa su capacidad para "reinventarse" en ambos sentidos sin renunciar a su identidad . Lo dijo la Alcaldesa, Mariví Monteserín, ante el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la inauguración de la Bienal Climática. Fue el escenario en el que se volvió a explicar que la ciudad sacrificó su identidad de décadas por la industria, que generó miles de puestos de trabajo, pero a la vez supuso una dura carga. "Arrasó totalmente el medio ambiente, degradó hasta extremos insoportables su aire y su ría, y ocultó el patrimonio de la ciudad bajo una pátina de carbono y suciedad", detalló la regidora.

Por eso, en la cita programada este verano en Avilés, con más de 60 actividades para cien días, resulta pertinente reflexionar sobre esa necesidad de renovación sobre la situación heredada.

Sin tocar de lleno Avilés, sí resulta significativo el anuncio de cierre de la fábrica de Corteva en el vecino valle de Tamón. La que fue en otro tiempo el símbolo de la industrialización de la comarca y sus territorios limítrofes junto a Ensidesa, solo mantendrá ya en Asturias su centro global de servicios.

Hace una semana se conocía asimismo que la multinacional Fertiberia se ha quedado fuera de manera definitiva de las ayudas a la descarbonización. La compañía había presentado un proyecto de ampliación de su fábrica de Trasona que, finalmente, ha quedado sin financiación efectiva para su desarrollo inmediato. Eso no quiere decir que la compañía haya descartado llevar a cabo el proyecto, puesto que desde la multinacional del grupo Triton consideran que la planta corverana es crucial para el sector y que su modernización es obligatoria, pero es otro aviso más para esta etapa de reinvención a la que aludieron en la inauguración de la Bienal Climática.

Y toda esa emergencia industrial que ataca por varios frentes de forma desconsiderada a esta comarca, de la industria del acero al sector de la eólica marina, tocada por los vaivenes de la administración Trump, no logra llegar como una sola voz más allá de las fronteras locales. Lo advertía el presidente de la Cámara de Comercio, Daniel González, que esta próxima semana iniciará su segundo mandato. En su primera entrevista para esta etapa defendía que los mensajes de la Mesa de la Industria de la Comarca (MICA), que debería ser el foro para exponer todos estos problemas y formular propuestas, no salen del ámbito que conforman los municipios de la comarca avilesina. "Cuando no eres concluyente en las conclusiones, pierdes fuerza en el mensaje", declaró González al respecto del funcionamiento de la MICA. Pero esa afirmación puede llevarse a otros ámbitos.

Cuando están en juego inversiones estratégicas y el mantenimiento del empleo industrial no cabe más reivindicación que la de pasar de observar el problema a liderar la solución. No queda mucho tiempo para continuar hablando de la reinvención industrial de Avilés. Toca afrontar ya la transformación definitiva . Quienes han estudiado la realidad de Avilés como "corazón industrial" de Asturias coinciden en su potencia a futuro. Pero conviene no perder el foco sobre esa identidad más allá de otros cambios del momento presente y reivindicarse como lo que uno es realmente.