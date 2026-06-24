La Atención Primaria está en Urgencias

La Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y uno de los servicios públicos más necesarios para la ciudadanía, que lo percibe como un bien indispensable a cuidar y mejorar. Sin embargo, en Avilés los vecinos tenemos dificultades para conseguir una cita en un plazo razonable, nos sometemos a cambios continuos, o nos desplazan a un centro que no es el nuestro y, por lo tanto, cambian nuestro médico de confianza por un desconocido… Esta falta de profesionales suscita en los avilesinos una sensación creciente de deterioro de un servicio que debería ser la base sobre la que se sustenta toda la atención sanitaria. Y esto no está sucediendo solamente en un centro de salud. Todos los centros avilesinos trabajan con un déficit preocupante de profesionales.

Los propios sanitarios llevan tiempo alertando de la sobrecarga asistencial, de la falta de relevo generacional, de la maraña burocrática a los que les someten en su ejercicio diario, y de unas condiciones laborales que dificultan la cobertura de plazas. Mientras tanto, los pacientes soportamos esperas que, en muchos casos, retrasan diagnósticos, aumentan la presión sobre las urgencias y generan una comprensible frustración.

No estamos ante un problema nuevo ni imprevisible y, desde luego, no estamos ante un problema menor. El envejecimiento de la población, las jubilaciones próximas y la necesidad de reforzar plantillas eran cuestiones conocidas desde hace años. Precisamente por eso resulta difícil entender que no se hayan adoptado con la suficiente anticipación las medidas necesarias para evitar llegar a la situación actual. Pero no lo han hecho y la situación ahora ya es crítica. La Atención Primaria en Avilés está en la sala de urgencias, pero no acaba de ser atendida. Mientras tanto, lucha intentando superar una enfermedad de la que la actual Administración es la principal responsable.

Mientras el Gobierno del Principado presume de digitalización, modernización y nuevas herramientas informáticas, la realidad de los profesionales en los centros de salud es muy distinta. Parches cosméticos que no pueden tapar el caótico día a día de profesionales y usuarios de la sanidad pública. Hay médicos de familia que deben atender varias decenas de pacientes al día, resolver consultas presenciales, telefónicas y administrativas, revisar resultados, tramitar bajas laborales, emitir informes y responder a una montaña de papeleo que no deja de crecer.

Desde el Partido Popular llevamos tiempo denunciando que el problema de la Atención Primaria no es únicamente la falta de médicos. También, y origen de todo, es la falta de gestión. Ahí radica, y se mantiene, el problema.

La Atención Primaria en Avilés no necesita más excusas, ni más aplicaciones informáticas presentadas como grandes avances. Necesita que el Gobierno del Principado deje de cargar sobre los hombros de los profesionales las consecuencias de una mala planificación, deje de abusar de la paciencia de los usuarios y empiece, de una vez por todas, a poner al paciente y a los sanitarios en el centro del sistema. Solo así será posible recuperar una Atención Primaria fuerte, resolutiva y digna de los avilesinos.