La vida es un cuento

Ignacio García May, el autor de "Esencia", también lo es de "Antes del teatro", que es un ensayo de hace nada –de 2022- donde escribe: "Conscientes de la limitación de nuestro tiempo lo llenamos de cosas con las que intentamos o bien dilucidar, o bien aliviar las desconocidas y abrumadoras reglas de la existencia". Y por eso escribimos. Y por eso esperamos que nos cuenten lo escrito. Esta tesis, más o menos, se la deja el docto García May al dramaturgo García May. Y así sale "Esencia" que va de la verdad, de la mentira y del puente que unen una y otra y se llama ficción. O se llama muerte.

El ciclo de verano de teatro en Avilés se cerró este viernes de Santa Aitana con el Palacio Valdés puesto en pie, con las manos rotas de aplausos: Juan Echanove y Joaquín Climent, los dos, frente a frente; como si fueran Al Pacino y Robert de Niro, gloria bendita sobre el teatro. Canto a la palabra. Y canto, evidente, a la palabra buena: la que puso García May.

Eduardo Vasco, el director del espectáculo, opta por rendirse a los dos actores que tiene para sí para dar forma un texto de esos que van del teatro dentro del teatro, que va de la espera de la redención. O de propia muerte. Un profesor de Literatura –canadiense- se cita o se encuentra o coincide con un novelista de éxito también canadiense. Hablan en español. "¿Por qué hablamos en español?" Pierre responde: "Canadá es sólo una palabra", pero la cosa no es tan sencilla.

El encuentro lo diseña Vasco con una mesa de bar y dos sillas y un cielo estrellado. No necesita más. Hace lo que aconseja Peter Brook en "El espacio vacío": contar el cuento que el personal echa de menos porque hubo una vez en que lo escuchó y ya se le ha olvidado. O es nuevo y le va a explicar para qué ha venido al mundo. Que no lo sabe.