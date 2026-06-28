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Opinión

Saúl Fernández

Saúl Fernández

La vida es un cuento

La vida es un cuento

La vida es un cuento

Ignacio García May, el autor de "Esencia", también lo es de "Antes del teatro", que es un ensayo de hace nada –de 2022- donde escribe: "Conscientes de la limitación de nuestro tiempo lo llenamos de cosas con las que intentamos o bien dilucidar, o bien aliviar las desconocidas y abrumadoras reglas de la existencia". Y por eso escribimos. Y por eso esperamos que nos cuenten lo escrito. Esta tesis, más o menos, se la deja el docto García May al dramaturgo García May. Y así sale "Esencia" que va de la verdad, de la mentira y del puente que unen una y otra y se llama ficción. O se llama muerte.

El ciclo de verano de teatro en Avilés se cerró este viernes de Santa Aitana con el Palacio Valdés puesto en pie, con las manos rotas de aplausos: Juan Echanove y Joaquín Climent, los dos, frente a frente; como si fueran Al Pacino y Robert de Niro, gloria bendita sobre el teatro. Canto a la palabra. Y canto, evidente, a la palabra buena: la que puso García May.

Eduardo Vasco, el director del espectáculo, opta por rendirse a los dos actores que tiene para sí para dar forma un texto de esos que van del teatro dentro del teatro, que va de la espera de la redención. O de propia muerte. Un profesor de Literatura –canadiense- se cita o se encuentra o coincide con un novelista de éxito también canadiense. Hablan en español. "¿Por qué hablamos en español?" Pierre responde: "Canadá es sólo una palabra", pero la cosa no es tan sencilla.

El encuentro lo diseña Vasco con una mesa de bar y dos sillas y un cielo estrellado. No necesita más. Hace lo que aconseja Peter Brook en "El espacio vacío": contar el cuento que el personal echa de menos porque hubo una vez en que lo escuchó y ya se le ha olvidado. O es nuevo y le va a explicar para qué ha venido al mundo. Que no lo sabe.

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