Opinión
Pablo Cortina
Taka
Despedida al profesor del Conservatorio de Avilés Takashi Aiko
Me llega por WhatsApp la esquela de Takashi Aiko, pero yo leo "escuela", es un lapsus; mi mente, que no entiende algo tan abstracto como esa muerte.
La mayoría no sabrá que aquel profesor japonés que anduvo por el Conservatorio de Avilés hace 20 años influyó en una generación entera. Enseñaba música de cámara. Hacía equipos. Nos enseñó muchas cosas más allá del pentagrama. Y siempre tenía un minuto, después de las clases, para hablar con nosotros, aunque el minuto durase una hora, o tres. El tiempo era musical, artístico.
Yo alucino con que alguien que llegó a Madrid con 20 años y que se comió una morcilla cruda delante de un charcutero pensando que sería umeboshi, llegase a ser un paisano asturiano que nos llevaba a pescar y echaba sidra en un prao de Luanco.
Taka preparando wasabi en un mortero y dejándolo para escanciar un vino inglés de su suegro en mi copa. Ganando al billar, o al ajedrez, y riéndose de nosotros; tocando el violín, conduciendo a fuego un Peugeot por la Plata. Poniendo música de cámara desconocida o cantando "Abba" a gritos en el coche.
Me duele recordar a Taka porque todos sus recuerdos están vivos.
Yo ya sabía que no volvería a vivir un momento como aquel en la barcaza que remontaba el Rin cuando Taka, como un duende, cantó un flamenco sui generis acompañado por un tal Chema a la guitarra. Los alemanes atónitos, la orquesta atónita. Tocamos ante el cardenal de Timor Oriental y de Colonia en una habitación. En el teatro, de mármol de Carrara, hicimos un buen Haendel, y bebimos grappa en Pontrémoli. Y tantos conciertos más con su correspondiente vida alrededor.
No te despido. No puedo despedirte. Te llevo dentro como el árbol entero lleva a la semilla. Si enseñando –o viviendo– logro parecerme a ti, seguiremos juntos, en otras gentes. Y si no, hay todo un bosque, una escuela de músicos que te recuerdan. Descansa en paz, Taka, maestro, amigo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El impacto económico de los macroconciertos de Aitana y 'El último de la fila' superó los 5 millones de euros
- Accidente de tráfico en la variante de Avilés: dos coches volcados provocan grandes retenciones en la autopista
- Cuatro adolescentes de Avilés ultiman los detalles para irse a estudiar a Norteamérica gracias a Amancio Ortega: 'Vamos abiertos a todo
- Come cuatro cogollos de marihuana, empuja a un agente, huye y cae en un maizal: dos detenidos en una de las fiestas de prao más grandes de Asturias
- El Vallín dice adiós a 34 años de pasión por la docencia: Jorge Monferrer, profesor y exdirector del centro de Piedras Blancas, se jubila
- Encuentran calcinado el coche robado en una cafetería de Villalegre, Avilés
- Final feliz en Castrillón: localizan al octogenario desaparecido anoche en una zona boscosa, próxima a la finca donde se le había perdido la pista: "Se oían voces"
- Asaltan una cafetería en Avilés: los ladrones dan una paliza al dueño, se hacen con el dinero de la caja y le roban el coche