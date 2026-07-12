Fantasía que empapa la ciudad

El festival Celsius 232 se ha convertido desde la primera edición en una cita de referencia de la literatura fantástica, de terror y ciencia ficción, que cuenta con el apoyo de autores de la talla mundial de George R. Martín desde la primera edición o, más recientemente, Brandon Sanderson o Joe Abercrombie, que fueron las "estrellas" de la pasada edición.

Dirigido por Jorge Iván Argiz, Cristina Macia y Diego García Cruz, su gran éxito ha sido convertir Avilés en centro mundial de la literatura fantástica. El propio Sanderson dijo hace un tiempo que renunciaba a acudir a los salones de literatura y que únicamente estaría presente en la ComicCon de San Diego, la de Nueva York y el Celsius de Avilés, donde el pasado verano realizó miles de firmas y movilizó a aficionados que habían formalizado sus reservas desde un año antes para estar en la ciudad.

El festival avilesino es también referente para otro de los clásicos de la literatura de terror, Stephen King, que es el autor que les falta en Avilés para hacer cumbre. Además, las grandes editoriales del género fantástico hacen coincidir sus novedades coincidiendo con la celebración del Salón de Avilés, por su peso dentro de las grandes citas internacionales, y con la particularidad, además, que en el Celsius es posible charlar con los autores a pie de calle, convirtiendo así a la ciudad en una auténtica Atenas del Norte.

Todo ello, sumado al atractivo turístico que representa, con reservas confirmadas de un año para otro hace del Celsius un encuentro de referencia para la literatura de ciencia ficción, fantasía y terror.

Transforma Avilés en escenario de presentaciones, mesas redondas y firmas con los escritores más aclamados del género. Y dicen en el sector turístico que en Avilés la fantasía no sólo se lee sino que también se disfruta y empapa toda la ciudad gracias al Celsius.

El mes de julio, en el que la Bienal Climática afronta algunas de sus citas destacadas en torno a la industria, es en Avilés el de las librerías, los coloquios, los encuentros fortuitos con escritores y las charlas literarias casi en cualquier rincón de la ciudad. "Es el más grande de Europa sin discusiones", proclaman sus organizadores y, pese a todo, acaba resultando un auténtico desconocido entre los de casa. Todavía hay quien en Asturias desconoce el fondo de esta cita, cuando otro viajan desde rincones lejanos para disfrutar de la semana de la fantasía que lo empapa todo en Avilés.

La actividad cultural y lúdica ya ha comenzado a aflorar en las calles de la villa, pero es en los días del Celsius cuando toma impulso. Un desayunoo literario, una firma a pie de calle con el autor favorito, o una copa en alguno de los locales de moda compartiendo confidencias acerca de la sesión más exitosa del día sucede durante varias jornadas en estas fechas en Avilés. Y lo que se ha logrado, además del disfrute de los aficionados al género, es proyectar la ciudad más allá de nuestras fronteras.

No solo se divide en los tres grandes campos de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, sino que dentro de su programa hay hueco para la infantil, la juvenil, el humor, incluso obras que se salen un poco de esos tres géneros pero escritas por escritores que siempre han sido de esos andurriales. El Celsius está marcado en rojo en el calendario de todos los escritores que han ido alguna vez. Porque una de las cosas que le caracterizan al es que todos –escritores, editores, ilustradores, guionistas, blogueros, "booktubers" y lectores–están sentados codo con codo en una gran fiesta para y por la literatura de género. Así que, a disfrutar.