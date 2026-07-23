Una mirada cercana

Espiritualmente, un cumpleaños marca el regreso anual de un alma a la tierra. También sirve para medir el camino. Treinta y cinco años son muchas portadas, miles de fotografías, incontables informaciones, crónicas, reportajes, entrevistas donde había una historia merecía ser contada. Porque los periódicos, antes que papel o pantallas, son precisamente eso: historias.

La edición de Avilés y Comarca de LA NUEVA ESPAÑA cumple este 23 de julio 35 años. Que son los de la confianza sostenida de quienes abren el periódico, o su página web, buscando la cara de un vecino, el resultado del equipo de fútbol, la noticia de la empresa que acaba de nacer o el proyecto que cambiará una calle por la que uno lleva pasando toda la vida (y también todos los vehículos del mundo).

Hay quien dice que lo importante siempre ocurre lejos. Sin embargo, el periodismo demuestra justo lo contrario. Lo verdaderamente importante suele suceder cerca. En la plaza donde conversan generaciones, a las puertas de un colegio, en una fábrica que resiste en las peores circunstancias, en un comercio que levanta la persiana cada mañana, o en la asociación que trabaja de manera altruista para mejorar la vida de los demás.

Durante estos treinta y cinco años, la edición de Avilés y Comarca de LA NUEVA ESPAÑA ha sido testigo y notario de esa vida cotidiana. Hemos contado alegrías y también dificultades. Hemos acompañado momentos de crecimiento y otros de incertidumbre. Demasiados, en ocasiones. Hemos visto transformarse Avilés y su comarca, un territorio con gran proyección de futuro que ha mudado su paisaje industrial, ha visto nacer nuevos proyectos y despedir a personas que dejaron huella. Y se ha hecho todo sin perder nunca de vista que detrás de cada titular siempre hay personas.

En un tiempo en el que la información llega atropelladamente, el periodismo local conserva algo extraordinariamente valioso: la memoria. Es quien recuerda de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos. Es quien pone nombres y apellidos a las noticias. Es quien sabe que un pequeño logro para una comunidad nunca es una noticia pequeña. Quizá esa sea la mayor fortaleza de un periódico de proximidad: conocer el territorio, pero, sobre todo, conocer a su gente. Y eso es lo que han tratado de hacer los profesionales de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y Comarca a lo largo de este tiempo. Quienes me precedieron al frente de esta redacción, por orden cronológico, el actual director de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez; el redactor jefe Vicente Montes; la directora general, Ángeles Rivero, y el exdirector Gonzalo Martínez Peón fueron notarios de todo lo acontecido en este tiempo contándolo de una forma sencilla y amena, enriquecida por análisis y datos que han iluminado la realidad de esta comarca con miradas diferentes. LA NUEVA ESPAÑA de Avilés es hoy un periódico respetado y leído, a lo que han contribuido todos los compañeros que han participado y participan en este proyecto: redactores, fotógrafos, diseñadores, comerciales, técnicos, personal de gestión... Sin ellos, ninguna edición cumpliría años.

Treinta y cinco años después, han cambiado los formatos, las herramientas y la velocidad a la que llega la información. Lo que no ha cambiado es la vocación de escuchar, de preguntar, de contrastar y de contar la realidad con honestidad. Todo, con el objetivo de que el lector vea cumplida su aspiración de hallar información confiable. Ese es el afán de nuestra labor diaria. Porque, al final, un periódico local no solo informa. Acompaña. Da voz. Y deja constancia de que la historia de un lugar también se escribe con los pequeños acontecimientos de cada día. Avilés sigue teniendo muchas historias que contar treinta y cinco años después. Y eso, en un mundo donde todo parece efímero, es una magnífica noticia.