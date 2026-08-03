Lope, cuatrocientos años y como nuevo

"La francesa Laura" tiene un aire a "Ricardo III", pero también a "Hamlet" y, también, a "Romeo y Julieta", pero es de Lope de Vega. Dicen los filólogos que descubrieron la comedia –llevaba cuatro siglos escondida en la historia– que el Fenix de los Ingenios la escribió en la última parte de su paso por el mundo: muy avanzado el siglo XVII.

No se estrenó hasta este 2023. La fundación del Siglo de Oro –Marta Poveda– cogió el texto y lo devolvió a las tablas: los teatros del Canal, en Madrid, acogieron el estreno del espectáculo. Como si Lope fuera nuevo.

Lo del parecido con "Ricardo III" se trasluce justo al principio. En la tragedia shakespeariana lo que se celebra es el final de la Guerra de las dos Rosas. En "La francesa Laura", no, ahí la los Cien Años. El rey suelta mucho "ya" como hacía el duque de Gloucester antes de tomar la corona –"Ya el invierno de nuestra desventura"–. Lo "Hamlet" o "Romeo y Julieta" viene por el uso del veneno cuando llega el clímax. Como es Lope y prefiere los finales felices, el veneno no funciona, pero ahí queda, como elemento dramático. Y todo lo demás es más propio del "arte nuevo de hacer comedias": graciosos, puertas que se abren y se cierran, amores variados, aplausos... O sea, un obrón.

Marta Poveda se encarga de dirigir una fiesta que es una delicia: los versos de Lope fueron fineza y siguen siéndolo. Y así lo remarcó el personal que se juntó anteanoche en el teatro Palacio Valdés, en la segunda jornada del ciclo Barroco en verso (la primera había sido "Fiesta", según cuatro bailes de Margarita Ruano).

Ir al Palacio Valdés a notar cómo de novedoso se presenta en el mundo un tipo como Lope de Vega es un regalo que, de normal, no se puede degustar. El teatro que delata que los seres humanos no han perdido un ápice de su naturaleza es el teatro mejor de todo.

La representación aprovechó la escenografía de "Fiesta" –era la misma–, pero eso no un demérito. Ese poblachón de ficción son todos los poblachones de verdad. Para contar la verdad.