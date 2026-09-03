Opinión
El arte de la palabra entre la toga, las tablas y la tribuna
Tengo en mis manos el segundo de los tomos en los que los “Académicos del Germán” –así nos bautizó no sé quién- sermoneábamos sobre lo divino y lo humano, sobre lo popular y lo culto, sobre lo histórico y lo anecdótico pero, eso sí, siempre teniendo a Avilés en nuestro punto de mira. Esos libros, tres, transcribían nuestras conversaciones en torno a una mesa de la popular cafetería, con los soldaditos de Pavía, el bacalao de las Feroe y el solomillo mantequilla en los platos. En la contraportada de ese tomo una foto recoge a los diez tertulianos de aquel momento, en una especie de “Los siete magníficos” –sin caballo-, “Novecento” –sin hoz ni martillo-, “Reservoir dogs” –sin traje negro y corbata- o “Armageddon” –sin escafandra-.
Y me viene a la cabeza que parecíamos cuentas de un ábaco que el tiempo, en su transcurrir implacable, ha ido computando, poco a poco al principio y con un ritmo que ya se me antoja excesivo. Y, en los momentos actuales, las manos contadoras parecen haber apresurado el ritmo y han ido desgranando nombres, rostros y voces que creíamos instalados para siempre en nuestro paisaje cotidiano. Y hoy, en ese acelerado e inexorable pasar de cuentas, la madera ha marcado la cifra de otra pérdida irreparable. Nos ha dejado Paco Sánchez, y con él se va el eco de una voz plural y la huella de una personalidad radiante que supo habitar la vida desde múltiples y brillantes trincheras.
Paco no fue hombre de una sola mirada. En los tribunales, vistió la toga con el rigor, la elocuencia y el respeto sagrado de quien entiende el Derecho como un escudo para la dignidad humana. Sobre las tablas del teatro, mutó en personajes con la pasión desinteresada y la entrega visceral de los verdaderos cómicos. Y en las mesas de debate y tertulia, se convirtió en ese conversador indispensable, cultísimo y punzante, sobre todo punzante, mordaz e irónico, capaz de defender sus convicciones sin perder jamás la caballerosidad ni la gracia.
Se ha apagado la luz del estrado, se ha bajado el telón del escenario y se ha silenciado el micrófono de la conversación incansable. Pero el chasquido del ábaco, por rápido que avance, jamás podrá borrar la memoria de quien hizo de la palabra, el arte y la justicia su más alta forma de generosidad y de amistad.
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