Críticas a la Policía por usar a Batman para informar sobre ´La Manada´

La Policía Nacional reveló este jueves en su cuenta de Twitter que uno de los miembros de 'La Manada', en concreto el agente de la Guardia Civil Antonio Manuel Guerrero, ha sido "pillado" cuando intentaba obtener un pasaporte, aunque tiene prohibido abandonar territorio español porque se encuentra en espera de sentencia firme. Todos están en libertad porque el tribunal entendió que no había riesgo de fuga.



"Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado", dice el mensaje de la Policía Nacional junto a la etiqueta '#AsíNO' y una imagen del superhéroe Batman haciendo un gesto de negación con la mano.



La imagen ha provocado una oleada de críticas en Twitter. Muchos usuarios han acusado a la Policía de frivolizar con el tema.







A mi no me hace ninguna gracia. Lo siento. No es un tema para Batman https://t.co/dYSBAVzAOd