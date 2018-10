Un experto de abejas encuentra una colmena en el lugar más insólito

En cuanto a las abejas se refiere, está demostrado -y todos estaremos de acuerdo- en que su existencia es tremendamente beneficiosa para el medio ambiente. Sin embargo, a ver quién es el valiente o el paciente que es capaz de aguantar un enjambre de estos insectos merodeando cerca de su hogar.

Y es que, curiosamente, a las abejas de miel les encanta hacer sus nidos en espacios cerrados como las cavidades en las paredes, los techos y las chimeneas. ¿Lo sabías? Por lo que si tienes abejas merodeando constantemente por tu hogar, ten a mano el teléfono de un apicultor para que se encargue de reubicarlas.

Esto mismo hizo el propietario desesperado de una vivienda de Germantown, en Tennessee, cuando no logró dar con el nido de abejas que intuía que tenía cerca. Al rescate acudió The Bartlett Bee Whisperer, un servicio de rescate y reubicación de abejas que opera en algunos estados de Estados Unidos y que se encarga de repoblar cajas de colmenas vacías para apicultores locales que han sufrido pérdidas en la colonia.

Cuando un operario de The Bartlett Bee Whisperer se presentó en la "escena del crimen", se sorprendió tanto de lo que vio que decidió documentar todo y publicarlo en Facebook. Allí su historia se hizo viral con más de 60.000 reacciones en cuestión de días.

Esto es lo que documentó: "De vez en cuando recibo una llamada que me hace temblar. A veces las abejas están muy arriba, y otras veces dentro de los ladrillos. Prefiero ser mínimamente invasivo al eliminar las abejas melíferas de los edificios. No me gusta tener que sacar ladrillos. ¿Arrancará el mortero o los ladrillos se derrumbarán? ¡Por mucho que temiera quitar los ladrillos, la vista final de la colmena era INCREÍBLE! El propietario estaba más que contento de que pudiéramos retirar y reubicar las abejas y su colmena".