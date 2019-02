La puñalada publicitaria de Burger King a McDonald´s con la Big Mac

Si hay dos grandes competidores en el mundo de la comida rápida, esos sin duda Burger King y McDonald's. Las dos franquicias se extienden a lo largo y ancho del globo vendiendo productos similares: las hamburguesas. No obstante, ambas cadenas han tratado de diferenciarse jugando con los nombres de sus productos, aportándo un estilo propio con el que diferenciar a su marca frente a la competencia.



Sin embargo, McDonald's se ha encontrado ahora con un problema legal relacionado con el nombre de una de sus hamburguesas más populares y vendidas: el Big Mac. La empresa nortemaericana entró en una dura lucha contra la cadena irlandesa Supermac por el nombre de la hamburguesa. La empresa de la "M" afirmaba que el nombre de la franquicia irlandesa era muy parecido al de su compañía y que ello podía llegar a confundir a los clientes. Tras años de disputas en los juzgados la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europa, le ha dado la razón a los irlandeses, por lo que McDonald's pierde la exclusividad de usar el nombre Big Mac en la UE. A preguntas de Efe, un portavoz de McDonald's ha avanzado que presentarán recurso y ha asegurado que, pese a la resolución, la firma "es titular y puede exigir los derechos de la marca 'Big Mac' en Europa y, por tanto, también en España". Por su parte, el fundador de Supermac's, Pat McDonagh, se ha congratulado en un comunicado por esta victoria de "David contra Goliat" y ha acusado a la multinacional de intentar acosar con su política de marcas a otros competidores como ellos.





McDonalds perdió la marca registrada del Big Mac en Europa y así lo aprovecha Burger King. Delicias del capitalismo. pic.twitter.com/J9Qc7JfsyW — demertzís (@demmertzis) 3 de febrero de 2019

No obstante, hay un tercer jugador en este tablero que ha sabido aprovechar muy bien esta situación.en uno de sus restaurantes en Suecia, para demostrar que ellos también se han hecho eco de esta situación y que piensan sacarle todo el partido que puedan. La franquiciaen el que parecen diversos productos con el nombre Big Mac usado hasta la saciedad. "Like a Big Mac, but actually big""Burger Big Mac wished it was" ("la hamburguesa Big Mac que deseabas") o "anything but a Big Mac" ("cualquier cosa menos una Big Mac") son algunos de los títulos que los miembros de Burger King han usado para parodiar esta situación."McDonald's perdió los derechos de la marca Big Mac después de denunciar a un rival mucho más pequeño...explica Iwo Zakowski, consejero delegado de Burger King en Suecia, en un comunicado.