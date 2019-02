La araña que es capaz de volverse casi invisible y que atemoriza a los usuarios de Twitter

El mundo animal es tan variado como fascinante. La naturaleza ha dotado a animales e insectos de habilidades que para los humanos parecen sacadas de una novela de ciencia ficción. Desde mecanismos de defensa integrados hasta camuflajes increíbles, la fauna ha sabido adaptarse al entorno a lo largo de los siglos para desarrollar características únicas.



Es el caso de la araña Dolophones conifera, una especie que se encuentra en Australia y que tiene la capacidad de camuflarse con las ramas de los árboles. Las imágenes de esta araña se han viralizado en la red social Twitter después de que la cuenta "41 strange" publicase varias fotografías en las que se observaba a este artrópodo demostrando sus habilidades de ocultación.





Wrap-Around Spider, Named For Its Ability To Flatten And Wrap Its Body Around Tree Limbs pic.twitter.com/7ou06zIoBJ