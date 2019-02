¿Eres capaz de encontrar el búho en esta imagen?

La fotografía de un búho camuflado en un árbol se ha hecho viral en redes sociales a modo de reto visual. El reto consiste precisamente en tratar de localizar al búho en lo que a simple vista parece un tronco de árbol. La excelente capacidad de camuflaje del animal es lo que a muchos usuarios llevó a pensar que era literalmente "imposible de encontrar".



El artífice de esta fotografía se llama Paul Beech, cartero y fotógrafo aficionado británico, de 55 años. Era verano del pasado año cuando Paul sacó a paseo su material fotográfico cerca de su casa en Macclesfield, una localidad del centro de Inglaterra, y tuvo la oportunidad de retratar un escurridizo ejemplar de búho posado en un árbol.



Al hombre le costó esfuerzo y tiempo inmortalizar al animal precisamente por su capacidad de camuflaje. Cada vez que Beech desviaba la mirada, el animal ya se había movido de sitio y había que volver a localizarlo y empezar de nuevo.



Finamente lo logró y la fotografía se compartió en redes sociales recientemente, donde los usuarios la han viral a modo de desafío visual. Algo que el propio Paul Beech jamás imaginó que podría pasar.









Can you spot it? Postman's photo of owl that social media users say is 'impossible to see' - Manchester Evening News https://t.co/VegJFyk3Cx pic.twitter.com/r6YT6cAsgQ