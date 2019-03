La innovadora forma de comer una piña que se ha vuelto viral (y ha convencido a muchos)

Las redes sociales se han convertido en los últimos años en el espacio por excelencia para iniciar extensos debates de cualquier temática e índole, pero también en un lugar de curiosidades donde se pueden descubrir gestos y trucos para aplicar en el día.



Es el caso del último vídeo que se ha convertido en viral y que acumula millones de visualizaciones en todo le mundo y usuarios que han confesado que ya lo han puesto en práctica. Se trata, ni más ni menos, de la curiosa e innovadora técnica que realiza un usuario para pelar una piña.



Esta fruta es ideal para seguir una rutina de alimentación sana y añadir a cualquier dieta, en caso de que se esté buscando perder peso. La piña es una fuente de diversos vitaminas y minerales y es rica en antioxidantes, lo cual es beneficioso para la salud humana. Además, tiene pocas calorías (unos 100 gramos tendrán cerca de 50 calorías), por lo se puede comer como sustituto de muchos alimentos entre horas (en esta información te mostrábamos nueve alimentos imprescindibles y con pocas calorías que son ideales para adelgazar).



Uno de los problemas que presenta esta fruta para muchas personas es el cómo cortarla sin acabar lastimándose. Un usuario de Twitter parece haber dado con la calve de un nuevo método en el que consigue comer la piña de una forma sencilla, y sin deshacerla. La clave es ir sacando con cuidado los trozos de la frutal, tal y como se muestra en este vídeo.





Vean como se come la piña.pic.twitter.com/W0Wz3XxMka — RCTV (@rctv) 9 de marzo de 2019

Son muchos los usuarios que están experimentando la innovadora manera de comer piña, pero los resultados no son siempre los mismos. Algunos manifiestan que no son capaces de conseguir un trozo con la facilidad que se muestra en la gran mayoría de los vídeos. La causa es queque aquellos amantes de la piña que quieran disfrutar de esta furta de esta forma tan llamativa. Lo idea es que la piña haya madurado lo suficiente. Si está en perfectas condiciones, no habrá ningún problema en empezar a disfrutar de este alimento sin tener cortarla y pelarla entera, peleándose con el cuchillo.La fruta es un alimento perfecto para perder grasa y peso. Además, consumir frutas de forma moderada y muchos vegetales también nos ayuda con enfermedades crónicas, Alzheimer, presión alta, colesterol alto, enfermedades del corazón, ansiedad, depresión, Parkinson, degeneración macular, y muchos tipos de cáncer. Los médicos aseguran que, si las personas consumieran mayor cantidad de frutas y verduras, tendríamos menos enfermedades (en esta información te hablábamos de sus beneficios y qué hacer para perder esos kilos de más comiendo fruta).