Dos hermanos se reencuentran en un aeropuerto tras 20 años sin verse

Estos dos hermanos se han reencontrado tras 20 años sin verse después de que ambos hayan viajado a Anchorage (Alaska, Estados Unidos) para visitar a su madre que se está enferma. Uno de ellos, el padre de Isabel Godoy, la joven que compartió el encuentro en redes sociales, sorprendió al otro, que al principio no le reconoció, en la cinta de recogida de equipajes del aeropuerto el pasado 25 de julio.









My dad hasn't seen his brother in over 20 years. This is my dad surprising him at the airport.???? pic.twitter.com/Dp04AbjCAb