Récord: cruza el Canal de la Mancha cuatro veces sin parar

Sarah Thomas, de 37 años, se ha convertido en la primera persona en cruzar el Canal de la Mancha cuatro veces sin parar en una hazaña para la que ha empleado 54 horas y 13 minutos.



Cruzar el Canal de la Mancha cuatro veces sin parar implica recorrer una distancia de 135 kilómetros a nado y enfrentarse, entre otras cosas, a condiciones climatológicas adversas, rutas de embarque ocupadas o una manada de medusas, por ejemplo.



Sin embargo, y a pesar de los cuantiosos obstáculos, Thomas logró su objetivo tras llegar a la meta en torno a las seis y media de la mañana de este 17 de septiembre.









Extraordinary, amazing, super-human!!! Just when we think we've reached the limit of human endurance, someone shatters the records. Huge congratulations to Sarah Thomas on swimming the English Channel 4x continuously!!! ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/kOa9QlereH