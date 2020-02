Solidaridad en el avión: Los pasajeros ayudan a un padre para que no se pierda el baile de sus hijas

Solidaridad de altos vuelos. Los pasajeros de un vuelo de American Airlines que viajaba de Nashville a Charlotte decidieron unirse para ayudar a un padre desesperado que necesitaba coger rápido otro vuelo después de un retraso en el despegue para poder llegar a tiempo a ver el espectáculo de sus hijas pequeñas en el colegio.



Normalmente, la mayoría de los viajeros en el avión van estresados y solo pensando en subirse o abandonar la aeronave cuanto antes y poder colocar sus cosas o recuperarlas lo antes posible. Sin embargo, en esta ocasión, todo el embarque se unió en una muestra de solidaridad en común para ayudar a un padre que solo quería ver a sus hijas en un día importante para ellas. "Sí, llegué 50 minutos tarde, pero llegué al baile de Emily y Lucy. Gracias a todos, y realmente a la azafata, ¡nunca pregunté, fue todo gracias a e ella!", relataba el hombre en una publicación en Instagram que compartió una joven tuitera.





I'm on a plane and the entire flight sat still so that a man in the last seat at the back of the plane could get off and run to his next flight to try to make it to his twin daughters' first father daughter-dance. Everyone rooted him on and clapped as he rushed down the aisle. ??