"Todos te odiábamos". Así de contundente se mostró en TikTok Valerie Garwood, empleada de una tienda de zapatos de Lynchburg, en el estado de Virginia (Estados Unidos). No era la única persona que no soportaba el trato de su superior: todos los trabajadores dimitieron al mismo tiempo para expresar su disconformidad con el gerente del establecimiento. "No te olvides de arreglar el escaparate", apuntilla la ya exempleada, junto con un vídeo que muestra como ella y otros seis compañeros abandonan su puesto de trabajo en pleno horario comercial. La historia ya es viral, pero recibe halagos y críticas a partes iguales.

Garwood afirma en el título de la publicación que el responsable de la tienda creía "ser divertido", pero nada más lejos de la realidad. "Ha sido real", dice respecto al trato despectivo que, según ellos, recibieron. En el vídeo, Garwood graba cómo los jóvenes renuncian de forma fulminante y dejan el local. "Me siento bien", dice un compañero. Peineta de regalo Otro explica que ya ha vaciado la taquilla con sus pertenencias personales a la vez que muestra una bolsa de plástico con todas ellas dentro. Otra de las trabajadoras, que responde al nombre de Hilary, opta por expresar sus emociones con un gesto: regala una peineta a su exjefe y a los más de tres millones de personas que ya han visto la publicación, que suma más de 280.000 'likes'.Los 2.500 comentarios, en cambio, no van en la misma línea. Hay usuarios que aplauden la decisión de los jóvenes por reivindicar una mínima dignidad laboral y salarial. Otros, en cambio, critican que prefieran perder su sueldo, tachan a los exempleados de "vagos" y opinan que los jóvenes estadounidenses en general "no quieren trabajar". Varios medios de comunicación locales se han hecho eco del 'autodespido' masivo de Garwood y sus compañeros. En este sentido, recuerdan que en Estados Unidos hay una tendencia al alza a abandonar en masa los empleos, sea por los bajos salarios o para crecer profesionalmente. Datos alarmantes De hecho, el 63% de las personas que en ese país abandonó su trabajo en 2021 fue precisamente por las malas condiciones laborales y para aspirar a más laboralmente, señala un estudio hecho por el centro de investigación Pew, que analiza las problemáticas, actitudes y tendencias que caracterizan a los Estados Unidos y el mundo. Además, el 57% de los 6.627 encuestados afirmó que se sentía maltratado en el lugar de trabajo, según el informe. Horas después de los hechos, algunas personas que viven en Lynchburg comentaron en las redes sociales que visitaron la tienda el mismo día de la renuncia masiva, pero un responsable les dijo que no les podía atender porque no tenían electricidad.