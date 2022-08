Los usuarios de Twitter están indignados con una acción que la Junta de Andalucía ha realizado en sus redes sociales. El ejecutivo andaluz presidido por Juanma Moreno ha dejado de seguir a Ana Mena en su cuenta oficial de Twitter, gesto que no ha gustado a muchos seguidores de la cantante malagueña y jurado de la segunda edición de 'Idol Kids'.

Lejos de pasar por desapercibido, este unfollow empezó a levantar ampollas después de que la cuenta automatizada de Twitter @GobiernoAlerta lo notificase en un tuit a sus más de 35.000 seguidores. Acto seguido, las redes reaccionaron con una mezcla de enfado y humor a lo que le hicieron el perfil del gobierno de Andalucía a una de sus artistas más internacionales, que llegó a participar en el prestigioso y mítico Festival de la canción italiana de Sanremo.

"Juanma Moreno seguro que no llama a Ana Mena cuando llegan las doce", dice uno de los usuarios que mencionaron este tuit. "Es que no entiendo cómo la Junta de Andalucía tiene la desfachatez de dejar de seguir a la Presidenta de Andalucía", afirma otro perfil. "Parece que a Moreno Bonilla no le gusta que le pongan música ligera", comentaba otra persona.

No fue la única figura televisiva a la que dejó de seguir la cuenta de la Junta de Andalucía en Twitter, ya que, según los tuit de la mencionada cuenta también dio unfollow a El Monaguillo, Sandra Golpe, Berto Romero, José Mercé y a la cuenta oficial de Movistar Plus.