A veces, unas cuantas soluciones sencillas son capaces de resolver un problema molesto. Si lo pensamos bien, ésta es una de las grandes constantes de la humanidad. Tratar de resolver cualquier tipo de actividad o situación con la menor complicación posible.

Mucha gente lo intenta cada día. A veces la solución es tan obvia que todos podríamos preguntarnos por qué no existía ya. Pensemos en Robert Plath. Para muchos, este nombre no dirá nada. Pero todos utilizamos el fruto de su ingenio cuando viajamos. De hecho, fue él quien patentó la idea del carro en 1987. Y revolucionó el modo de viajar de millones de personas. Incluso entonces, no era más que una simple intuición.

Así que hoy nos centramos en un problema que seguro que nos pone muy nerviosos. Y que le habrá pasado a todo el mundo. Nos ponemos delante de una lata de comida para abrirla. Pensamos en un envase de atún o en una lata de verdad. Entonces tiramos y la lengüeta se desprende. A veces incluso nos arriesgamos a rayarnos o a que se nos caiga la lata.

Así que aquí se explica cómo abrir una lata sin correr el riesgo de que la lengüeta se separe del resto del objeto y se quede sin nada.

Un truco fácil de usar al cocinar

En primer lugar, necesitamos la ayuda de un objeto oblongo que pueda actuar como pivote. Una cuchara está bien. Utilizamos una cucharilla para las latas pequeñas. Aunque en este último caso, es muy raro que la lengüeta se desprenda del bote sin haber asegurado la apertura. Primero levantamos la pestaña, como si fuéramos a abrirla con las manos. Dejémoslo en una posición oblicua.

Utilizamos el mango de la cuchara. Lo introducimos dentro del círculo de la pestaña, haciendo que la cuchara salga por el lado que tiene más espacio que el borde.

Una vez que el asa está dentro, debemos utilizar la cuchara como pivote en la lata. Levantamos la cuchara verticalmente en sentido contrario a las agujas del reloj, como si quisiéramos dar un giro de 360º a la cuchara. La lengüeta se habrá levantado junto con la cuchara que actúa como pivote, permitiendo su apertura.

Asimismo, no debería haberse producido ninguna rotura. De hecho, la pala de la cuchara mantiene la base elevable conectada a la pestaña. A continuación, completamos el giro de la cuchara para abrir completamente la lata. Esto debería solucionar esa molesta sensación de tirar de la cuchara, oyendo el sonido de la lengüeta que se desprende. Y tal vez, incluso, dejar caer la lata que estamos abriendo.

También hay muchos trucos para abrir otros tipos de contenedores. Por ejemplo, podemos abrir latas sin esfuerzos titánicos utilizando un pequeño truco en el tapón.