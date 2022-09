La frase hecha de "aquí hay gato encerrado" adquirió toda la literalidad posible en la situación vivida por una joven que se ha vuelto viral tras contarla en Twitter.

"Son las 2 de la mañana y yo me meto en la cama después de haber reventado el baño que han estado todo el día arreglando los obreros porque se habían dejado a mi gato dentro", explica esta tuitera, acompañando el mensaje con dos fotos en las que se ve el proceso de extracción del minino.

"Yo llorando, despertando a mis padres diciéndoles que el gato está encerrado dentro de la bañera. Mi madre preguntando si se ha ahogado, mi padre preguntándose cómo, si es una bañera cerrada, cómo la he cerrado si la nuestra es una bañera normal", prosigue su relato de los hechos.

son las 2 de la mañana y yo m meto en la cama después d haber reventado el baño q han estado todo el día arreglando los obreros,

pORQUE SE HABÍAN DEJADO A MI GATO DENTRO pic.twitter.com/yVMBQpaaP8 — 𔓎spooky cuchu𔓎 (@patatiIla) 23 de septiembre de 2022

Por si fuera poco, el bordado de su mono no podía venir más al caso. Traducido del inglés significa "Espero que encuentres lo que buscabas". Con esta prenda se la ve picando la pared de la bañera. "Siempre que llego a casa por la noche pego un par de gritos llamando a mi gato, por si está en la calle aún, pero desde hoy ya no voy a pensar nunca más que a lo mejor me paso un poco de madre helicóptero", añade la joven.

Finalmente acaba mostrando dos fotos para probar que su mascota se encuentra en perfecto estado pese a su involuntario encierro, al tiempo que ruega a los usuarios que dejen de insultar a los obreros "que no tienen culpa de nada". "Cómo cojones se te va a ocurrir que cuando te has despistado se ha metido un gato por el agujero de 15x15 cm de la obra", argumenta.

y encima siendo así el bordado de mi mono.. mira una simulación q te cagas esta pic.twitter.com/CioTC3Cex0 — 𔓎spooky cuchu𔓎 (@patatiIla) 23 de septiembre de 2022

La rocambolesca historia no ha tardado en llamar la atención de los medios de comunicación y, tal y como la propia protagonista avanza, esta tarde contará la anécdota en directo en el programa de Julia Otero en Onda Cero:

El tuit supera ya los 106.000 "me gusta" y ha sido compartido casi 11.000 veces, además de suscitar casi 700 comentarios en apenas 10 horas.