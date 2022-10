Hay un consenso tan grande sobre no meter metales al microondas, que este nuevo truco viral de meter la cuchara parece una estrategia sin fundamento para conseguir visitas: pero no, detrás de este consejo de moda tan solo hay una excepción que confirma a la regla que siempre nos han puesto desde pequeños. Al contrario de lo que podemos pensar, meter la cuchara en el microondas no solo no es peligroso, sino que puede ayudarnos a ser más eficientes cuando vamos a calentar cualquier cosa en él.

¿En qué consiste el truco de la cuchara en el microondas? Aunque siempre nos han enseñado desde pequeños a no meter metales dentro del microondas, en este caso tenemos que hacer una excepción. Si bien la reacción del aluminio a las hondas del electrodoméstico puede provocar chispas que estropeen el aparato o provoquen un pequeño incendio, no sucede lo mismo con las cucharas. Tal y como avisan los fabricantes de los microondas (y como está bien recomendado en la sabiduría popular) nunca hay que meter metales al microondas, pero la cuchara es una excepción en la que sí podemos pasar este aviso por alto. Cómo limpiar los trapos en el microondas fácilmente y evitar usar la lavadora El truco de la cuchara en el microondas sirve tanto para mantener el microondas impoluto como para conseguir que los líquidos se calienten más rápido. Gracias a este sencillo consejo, evitaremos una de las consecuencias más molestas cuando calentamos café, leche o algún líquido en el microondas: que explote cuando pasa más tiempo del necesario dentro. ¿Por qué funciona el truco de la cuchara en el microondas? La base científica que explica la efectividad de este método es que el metal conduce el calor y, por tanto, al estar dentro del líquido consigue que este aumente su temperatura de una manera más uniforme. Esto se debe a que el microondas caliente la comida de fuera hacia adentro, y por este motivo muchas veces nos encontramos que la taza está caliente y el líquido no, o la comida está fría por dentro cuando por fuera parece arder. Gracias al truco de la cuchara en el microondas conseguimos dos cosas: por un lado, que se caliente todo el alimento o la bebida; y por otro que las bebidas no salpicarán las paredes si nos pasamos de tiempo.