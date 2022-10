Los enfrentamientos entre hosteleros y comensales insatisfechos están a la orden del día. Especialmente en ciertas plataformas de internet especializadas en críticas de establecimientos. Eso es lo que ha pasado en este caso, en el que unos y otros se en enzarzado por un supuesto mal servicio.

En este caso, una reseña con diferentes comentarios racistas ha enfurecido al dueño del establecimiento. "Más de una hora para que nos traigan la comida. Luego tienen a un chaval joven, un moro, que no tiene ni la ESO. Parece un pollo sin cabeza, solo hace más que dar vueltas. Una vergüenza. Volveremos y si siguen tardando lo mismo y teniendo inmigrantes y sin estudios, pondremos una hoja de reclamaciones", escribí el supuesto cliente en una conocida red social de rincones hosteleros.

"Estimado Enrique. Imaginamos que al escribir eso tienes el conocimiento justo para pasar el día o algún tipo de retraso madurativo. Se te tardó, como según dices, una hora la comida en salir, imagina si sabemos que tienes como 'hobby' prejuzgar a la gente por su país de origen o su tipo de estudios cursados. Directamente, no hubieras cenado. Quiero pensar que esta reseña es 'fake'. Porque si hay gente que piensa así a estas alturas de la vida, nos da mucha pena. Ese 'moro', como tú le llamas, es una persona excepcional y es nuestro compañero al cual siempre defenderemos ante cualquier g1lipollas profundo como tú. Siento mucho ponerme a tu altura y llevar esto al insulto, pero es que no mereces otra cosa. Buenas noches, nos alegra enormemente saber que no volverás por nuestro local", respondía el hostelero.

Esta clase de "Clientes" deberían tener prohibida la entrada a cualquier establecimiento. pic.twitter.com/16kG7hEWnc — Soy Camarero (@soycamarero) 13 de septiembre de 2022

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.